Многорукий Кремль в фантазиях Порошенко

Президент Владимир Путин наконец-то обратил внимание на предвыборную кампанию на Украине, удивился проводимой киевским режимом политике. Отметил, что с нынешним руководством страны «вряд ли можно «сварить кашу» и добиться какого-то позитивного результата».Зря он это сделал, как говорил юморист Михаил Задорнов. Пётр Порошенко немедленно принял это в свой адрес, чем подтвердил сумасшествие режима. Почему-то приплёл к «каше» рыбалку, на которую он с Путиным не пойдёт. Так никто ведь и не приглашал! А потом ещё и усугубил: сказал, что Владимир Путин хотел бы сорвать украинские президентские выборы.Дело в том, что многие обозреватели, даже в Германии, размышляют: будет на Украине теракт под выборы, или не будет? Порошенко фактически подтверждает, что какой-то теракт СБУ для срыва выборов готовит, и предусмотрительно, как кажется всем сумасшедшим, перекладывает вину на другого: этого он очень хочет, а Петро очень не хочет. Но этим сам же подтверждает, что готовит теракт для срыва выборов, которые он проигрывает по всем опросам и по любому сценарию, даже с массовыми фальсификациями.Сбрендившего трудно остановить, и Петра понесло дальше, он объявил «рукой Кремля» Андрея Билецкого и весь наци-«Азов», потому что они гоняют предвыборные митинги Петра за «бизнес на крови» его друзей Свинарчуков-Гладковских в «Укроборонпроме». Это формальный повод для нацистов обвинить его в сумасшествии, между прочим. Получается, Порошенко действительно сбрендил, как и поставил диагноз доктор Путин.Однако представляется более важным то, зачем Владимир Путин сказал, что с сегодняшним режимом на Украине «кашу не сваришь». Москва не признает легитимность выборов на Украине в случае победы на них Порошенко, говорят многие московские политологи. Теперь же, более того, Москва думает: признавать ли их вообще? Другой вопрос: кому адресована эта «каша»? Какой смысл разговаривать с сумасшедшими?Помнится, спецпредставитель США на Украине Курт Волкер высказывал пожелание Киеву о допуске российских наблюдателей на выборы. Не смог убедить, но это говорит об озабоченности Вашингтона тем, что Москва может не признать результаты выборов на Украине. Владимир Путин своим пассажем о «каше» как бы ответил Волкеру, что Москва точно не признает итоги выборов, если при этом сохранится нынешнее руководство страны.И Волкер тут же отреагировал, заявил ни с того ни сего о «личной вражде» между Путиным и Порошенко. Переход на личности в большой политике – это не только дурной тон, это провал. Тогда все предвыборные украинские перипетии можно объяснить любовью Волкера к шефу МВД и наци-«Азова» Арсену Авакову, с которым он имел личную встречу в городе Вашингтоне примерно месяц назад.Впрочем, в этой бестактности Волкера есть рациональное зерно: он пытается снять с себя как спецпредставителя ответственность за вмешательство в дела Украины и перевести стрелки, и будущие эксцессы, в плоскость личной вражды Порошенко и Путина. В этом якобы всё дело, а не в колониальных замашках США. Кстати, личная вражда Волкера и Вашингтона к Путину объясняется тем, что он спас Крым от колониальной американской зависимости. И военной базы США.При этом нужно иметь в виду, что Вашингтон готовил новую провокацию в Керченском проливе с участием европейских стран, с такой инициативой выступил в кулуарах Мюнхенской конференции вице-президент США Майкл Пенс. Эта провокация обеспечила бы Порошенко победу на президентских выборах: он оказался бы прямо перед выборами во главе антироссийской кампании в мировом масштабе, став фигурой неприкасаемой. В этом, видимо, заключался смысл фразы Пенса: «Америка с вами!»Однако канцлер Меркель решительно отказалась участвовать в провокации в Керченском проливе № 2, в этом её поддержал французский МИД. И произошла вещь беспрецедентная: информация о скандальном предложении Пенса утекла из германских высших сфер, американское провокационное шило вылезло из дипломатического кармана Пенса. Это серьёзный удар Берлина по имиджу Вашингтону, который говорит, что противоречия между ними обострились до предела в связи со строительством Германией и Россией «Северного потока – 2».Порошенко же приходится раскручивать антироссийскую предвыборную кампанию в одиночку, в отсутствие новой провокации в Керченском проливе, без поддержки «мирового сообщества», и она буксует. Что ещё остаётся в его провокационном багаже? Варианты громкого политического убийства или крупного теракта, причём в Киеве как эпицентре политических событий. Хотя гарантий для Петра нет никаких. Не факт, что Порошенко повезёт использовать эту провокацию в своих интересах: все коллеги по выборам в теме, кому это выгодно, и не будут сидеть сложа руки.Возможности для такого поворота предвыборной кампании у Порошенко есть, у него под рукой СБУ и какая-то часть нацистов. В Киеве также активно действует американское ЦРУ. Пойдёт ли на такой шаг Порошенко, даст ли ему карт-бланш на это Майкл Пенс или Курт Волкер? Вопрос вне нашей компетенции. Понятно, что такая провокация может привести к неконтролируемым и непрогнозируемым последствиям и для Порошенко, и для Украины.Подведём предварительные итоги. Берлин и Париж, нормандские гаранты, совершенно явно кинули Петра Порошенко, выступив против новой провокации в Керченском проливе, и это понимают все в Киеве. Единственный, кто формально ещё за Петра, – это вице-президент США Майкл Пенс. Поэтому 1 апреля в случае провала на выборах Порошенко может вылететь к нему в Нью-Йорк, откуда рейсом в Киев должен вылететь Михаил Саакашвили. Где-то над Атлантикой они могут символически встретиться.