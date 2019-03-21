История

Византия VI в. Союзники и враги. Арабы

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Арабские (сарацинские) племена (семито-хамитская языковая группа) в VI веке обитали на обширных территориях Ближнего Востока: в Аравии, Палестине, Сирии, занимали районы Междуречье, юг современного Ирака. Арабское население вело как оседлый, полуоседлый, так и кочевой образ жизни, последний превалировал. Такой род деятельности порождал особый вид социальных отношений, которые можно наблюдать и в наши дни. В этот период племена объединялись в союзы, где были доминирующие и подчиненные группы.


Братья продают Иосифа измаильтянам. Трон архиепископа Максимиана VI в. Архиепископский. музей. Равенна. Фото автора



В это время на базе «лагерей» кочевников возникают собственно арабские города — города-государства.

Арабское общество находилось на ранней стадии «военной демократии», с сильными «демократическими» традициями, во главе племён или родов стояли их главы — шейхи или военные вожди (цари или малики). Все мужское население рода являлось войском: «Над ними нет власти, -пишет Мена́ндр Протектор, — или господина». Жизнь состояла из множества стычек как с оседлыми народами, так и между племенами. Впрочем, такую же ситуацию мы наблюдаем и у германских племен этой поры.


Верблюд. Египет VI-VIII вв. Музей Лувр. Франция. Фото автора


Следует отметить, что лишь отдельные территории, занятые этим этносом попали в поле зрения римских авторов. Особое внимание уделялось, естественно, их набегам на пограничные районы Византии. В VI в. они были регулярными и достигали глубокого тыла, например, Антиохии в Сирии.

Арабские кочевые племена, как и кочевые общества Евразии, рассматривали пределы цивилизованных государств, как законный, с точки зрения бедуина, объект для грабежа: война-торговля была важнейшей составляющей хозяйственной деятельности кочевников, как писал Иоанн Эфесский: «Надвинулись войска арабов и ограбили все деревни Аравии и Сирии». [Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV-VI вв. М.-Л., 1964.С.291.]

С кочевниками боролись дуксы, возглавлявшие пограничные войска, а также арабы-федераты ромеев, которые получали добычу от набегов на врагов империи и ежегодное денежное вознаграждение. Ромеи называли глав этих племен филархами и этнархами. Филархи боролись между собой за право быть федератами Рима: в VI в., вначале это было племя киндитов, а затем, салихиды и гассаниды, глава которых, к середине века, стал «первым» среди других филархов. На стороне сасанидского шахиншаха выступал царь арабского протогосударства лахмидов (филарх в ромейской терминологии) Аламундр (Аль-Мундир III или Мундар бар Харит) (505— 554 гг.), а затем, его сыновья. Если союзники ромеев сарацины чаще всего были христианами, то, лахмиды были или христианами-несторианцами, или язычниками, нередко приносящими человеческие жертвы.

К перечисленным племенным формированиям примыкали другие племена из Аравии.


Арабы начала 1 тыс. Археологический музей Стамбула. Стамбул. Турция. Фото автора


«Цивилизованные» страны (Византия и Иран), вели, по отношению к кочевникам, такую же политику, как Китай по отношению к гуннам. Так сасаниды расправились с последним лахмидом в конце VI в., тем самым открыв свою границу для вторжений других арабских племён.

Рассматриваемый нами период можно обозначить как век «накопления» государственных и военных навыков у арабов, вылившихся, после формирования племенной идеологии и принятие единобожия в создания государства (раннего государства). Хотя, племенная структура – племя-войско, долго, в плоть до наших дней, будет основой арабского общества и отдельных государственных образований.

В этот период (при дворе лахмидов) возникает письменность, арабы имели поэзию, вели обширную торговлю. То есть, нельзя представлять это общество как «дикое», в тоже время, специфический менталитет кочевников, влиял, да и влияет до сих пор, на особое мировосприятие араба, трудно понимаемое европейцем.


Арабы вели боевые действия на верблюдах и конях. Если быть точными, скорее всего они передвигались к местам сражений на верблюдах и конях, но чаще сражались пешими, так как еще в VII веке, во время их знаменитых походов по распространению ислама, воины сражались пешими. Но, конечно же, имели навыки сражения и в конном строю, как в битве при Каллинике 19 апреля 531 г., о которой я уже писал.

Ромейские авторы постоянно пишут о «нестойкости» арабов как воинов, при этом чаще всего вспоминают битву при Каллинике, когда из-за их бегства, персы разгромили Велисария. Но в VI в. известны сражения, когда они побеждали ромеев, а в битве в «День Зу Кар» у источника близ Куфы, в 604г., разгромили персов.

Нам кажется, что эта так называемая «нестойкость» связана, прежде всего, с легким вооружением арабов, которые почти не пользовались защитным оружием. В сражениях, в которых участвовали бедуины, на стороне, как ромеев, так и иранцев, они старались не столько сражаться, сколько добраться до богатств в лагеря противника, что часто приводило к поражениям их союзников. Другим фактором «нестойкости» был вопрос защиты своего рода, в прямом и переносном смысле этого слова, когда было не зазорно спасти жизнь бегством, а не умереть в бою, не имея возможности ограбить побеждённых или своих, при бегстве.

До наших дней дошло крайне мало изображений арабов-воинов, а в последствие, принятие ислама не способствовало изображению людей.


Арабы VI в. Реконструкция Ващенко Э.


Внешний вид. На всех изображениях этого периода можно видеть длинноволосых людей. Известно, что для «укладки» длинных волос использовалось масло, арабы ухаживали за волосами, в отличие от распространённого и укоренившегося в массовом сознании мнения, что в древности люди были дикарями и стремились выглядеть как дикари. Длинноволосые кочевники изображены на куске ткани из Египта в сражении эфиопов и сасанидов, на троне архиепископа Максимиана, последнее такое изображение можно видеть на серебренной арабской монете, перебитой из византийской, конца VII в. из г. Тиберия: на монете изображен халиф, длинноволосый, с оригинально уложенной прической, с длинной бородой, он во власянице, возможно из верблюжьей шерсти, и с мечом в широких ножнах. Именно так описывает Феофан Византиец халифа Омара, взявшего Иерусалим (VII в.). [Серебряная арабская монета конца VII в. из Тиберия. Музей искусств. Вена. Австрия].

Молодежь, с возрастом, как и у многих других современных им народов, обзаводилась бородами. За ними также внимательно ухаживали: накручивали, использовали масло, возможно, такая мода пришла к ним от персов.

У нас мало сведений об одеяниях арабов, но всё же они есть. Сарацины одевались в тканевые повязки вокруг бедер и в накидки, как и ранее, они «полуголые, покрытые до бедер цветными плащами». [Amm. Marc. ХIV. 4.3.]

Прежде всего стоит сказать об ихраме – бесшовной полотняной одежде, которую мусульмане носили и носят во время хаджа. В такую одежду одеты бедуины с трона Максимиана, в такой одежде ходили арабы в этот период. Она, как и сегодня, состояла из двух частей: изар – своего рода «юбка», которая обматывается вокруг бедер, и рида΄ – накидка, кусок ткани, покрывающая верхнюю часть тела, плечо или часть туловища. Ткань могла быть окрашена шафраном, который оставлял запах и следы на теле. Так, у бедуина с мозаики Небо (Иордания) накидка как раз желтого цвета. Значительно позднее, в 630 г., после победы над племенами хавазии и сакиф, Мухаммед, вернувшись в Мекку, носил простую одежду, а потом переоделся в белый ихрам, совершил трехкратный обход Ка’абы. [Большаков О. Г. История халифата. Ислам в Аравии. 570-633 гг. Т.1. М., 2002. С.167.]

Еще одно одеяние, было распространена в это время, это камис — широкая и длиннополая рубаха, напоминающая греческую тунику, была обычной одеждой бедуинов. Её мы можем видеть на поводыре верблюда с мозаики Большого дворца Константинополя. Хотя, не будем утверждать, что там изображен именно араб.

Посол императора Юстина II Юлиан так описал арабского филарх в 564 г.: «Арефа был голый и на чреслах имел льняную златотканую одежду, обтягивающую мускулы, а на чреве накладку из драгоценных камней, а на плечах по пять обручей, а на руках золотые запястья, а на голове льняную златотканую повязку, от обеих узлов которой спускались четыре шнурка». [Феофан Византиец Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта. Рязань. 2005.]

Естественно, кочевники использовали и плащ, который завязывался на правом плече. Плащи были из разных материалов, но самый популярный был из шерстяной, чаще всего из верблюжьей шерсти, крайне необходимый в холодные ночи в пустыне, «Завернувшийся [в плащ]», так называется сура 74.


Погонщик верблюда. Мозаика. Киссуфим. VI в. Музей Израиля. Иерусалим


Теперь обратим внимание на оружие этого периода, основываясь на письменных источниках и иконографии. Защитное вооружение. Как мы писали выше, в основном, воины сражались полуголыми, вооруженными копьями, мечами, луками и стрелами. Но так уже было не всегда. Арабы уже активно начали употреблять снаряжение и вооружение своих «патронов»-союзников: боевых коней, предоставленных сасанидами или ромеями, шлемы и доспехи. Но их использование не носило массового характера, как и позднее, основное племенное ополчение было снаряжено слабо, в отличие, например, от «дружинников», например, «царя» киндидов в VI в.

Так, после гибели последнего лахмида Наамана, Хосров II стал требовать его богатств у шейха бану Шайбан, среди которых были и «панцири из колечек» — кольчуги (?). Всего же доспехов было 400 или 800. Дело в том, что у «царя» Наамана I были всадники катафрактарии, снаряженные персами из своих арсенала из города Пероз-Шапур (район Амбар Ирак). Ат-Табари и Хамза Исфаханский связывали неуязвимость лахмидской конница в тем, что она была снаряжена в доспехи. А патриарх Михаил Сириец (XI-XII вв.) подтверждал информацию о наличии оружейных государственных мастерских и арсеналов у сасанидов, в том числе и в пограничных городах.

Поэты VI в. Харит и Амр воспевали воинов с копьями, в шлемах и блестящих панцирях. [Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV-VI вв. М.-Л., 1964. С.230-231.]

Наступательное вооружение. Копье для арабов было оружием-символом, о чем писал еще Аммиан Марцеллин: будущая жена подносила мужу в виде приданного копьё и палатку. [Amm. Marc. ХIV. 4.3.]

Древко оружия, в этом регионе, часто изготовлялось из тростника. Кочевники использовали короткое копье (харба), кавалеристы – длинное копье (румх). [Матвеев А. С. Военное дело арабов//Никифор II Фока Стратегика СПб., 2005. С.200.] Во время борьбы мусульман за господство в Аравии, среди захваченного оружия педантично указывалось точное количество копий, что является очевидным свидетельством важности этого вида оружия. Это, технически простое, но крайне эффективное оружие имело большое значение в военном деле арабов.

Но рядом с копьём, всегда стоит меч, оружие в условиях родового строя и «военной демократии» важный символ воли и родовой независимости.

Спор, что лучше или важнее, думаю не конструктивен, умелое владение копьем очень ценилось и умелое его использование чаще всего могло обезопасить от нападающего с мечом.

И у арабов, меч был знаковым оружием. Так, Аламундр, пытался в 524 г., о чем писал Симеон Бетаршамский, воздействовать на арабов-христиан. В ответ, один глава рода, предупредил, что его меч не короче, чем у других и, тем остановил напор «царя». Информация о мировоззрении и верованиях доисламского мира практически отсутствует, но о ценности мечей и их сакральном значении в арабском доисламском мире, свидетельствует следующие факты. Мекканский бог-воитель Хубала имел два меча; после битвы при Бадре в 624г., Мухаммед получил меч с именем Зу-л-Факар. [Большаков О. Г. История халифата. Ислам в Аравии. 570-633гг. Т.1. М., 2002. С.103, С.102.]

Ножны, используемые кочевниками, были раза в два шире, чем лезвие меча, как у воина с мозаики горы Небо и с дирхема конца VIIв. Оригинальные арабские мечи (сайф), правда периода начиная с VIIв., можно видеть в музее Топкапы в Стамбуле. Так называемые прямые мечи халифа Али и Османа, с рукоятями времен ранней Османской империи, имеют ширину лезвий 10-12см. Хотя, надо сказать, что были мечи и с шириной лезвия 5-6 см., и значительно легче, чем вышеприведенные, визуально не отличающиеся от ромейского оружия данного периода (например, блюда из музея Метрополитена «Давит и Голиаф» 630-х гг.).

Следует отметить, что именно арабы изобрели новую технологию, придающие особую твердость и остроту оружию, названную «дамасской» сталью. Их мечи были с небольшими гардами, слабо прикрывающими руку, это оружие использовалось исключительно для рубки. Специальной защита кисти не требовалось, т. к. этим оружием не фехтовали, да это было и невозможно, учитывая его тяжесть и длительность боя этого времени (часто – целые сутки).

Так как основная масса бедуинов сражалась в пешем строю, они использовали и лук. Все исследователи отмечают, что в противоположность персам, ромеям и тюркам, они в VI в. использовали простой, а не составной лук. Лук, тоже был знаковым оружием: лук означал наличие бедуина в «городе». Доисламский поэт ал-Харис ибн Хиллиза читал лахмидскому царю Мундару I поэмы, опираясь на лук. [Матвеев А. С. Военное дело арабов//Никифор II Фока Стратегика СПб. 2005. С.201.]. Лук, позволял вступать в бой на расстоянии, тем самым защищая членов племени от случайной смерти в поединке. В VI в. в Мекке в святилище бога Хубала стрелы использовались при гадании.

Какой же мы видим лук на дошедших изображениях VI в.? На троне из Равенны константинопольский резчик в руках у араба изобразил большой, похожий на составной, лук. [Трон архиепископа Максимиана VIв. Архиепископский музей. Равенна. Италия.]. На мозаике из южной Иордании лук одет через плечо воина. Учитывая эти изображения, а также, дошедший до нашего времени лук пророка Мухаммеда, сделанный из бамбука и покрытый золотой фольгой, длину его можно определить в 105-110 см.

Лук, как оружие, отражает тактические возможности и боевые психологические особенности арабских племен этого периода.

Отметим, что сакрализация большинства видов вооружения, наделение их именами и магическими свойствами, связанно с определённым периодом развития арабского общества, которое находилось на стадии «военной демократии», было обществом экспансии и войны, где оружие естественно обожествляюсь.

В заключение хотелось бы сказать, что не взирая на тот факт, что арабы в VI в., да и ранее, хорошо знали и использовали вооружение передовых соседних государств, основными видами их вооружения всё же оставались те, которые соответствовали психотипу воина-бедуина и той стадии развития на котором находились их племена. Но именно вера в VII веке сделала из массы кочевников-«налетчиков» стойких и последовательных бойцов, добивавшихся побед на поле боя над сильнейшем в тактическом плане и по вооружению противником.
Автор:
Ващенко Эдуард, к.и.н.
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