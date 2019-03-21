Россия обеспечит свою безопасность в "бездоговорном" режиме
Более полутора десятилетий прошло с момента выхода США из Договора об ограничении систем ПРО (ДПРО) и окончания его действия с двух сторон. Сейчас уверенно движется к концу своего действия Договор РСМД, и уже нет почти никаких сомнений, что спасать его никто из сверхдержав не собирается, под риторику о приверженности и обвинения в нарушении противоположной стороны. В 2021 г. заканчивает свое действие Договор CНВ-3, по сути, полностью вступивший в силу только в прошлом году, когда стороны вышли на его лимиты по зарядам и носителям. Точнее, он может быть продлен на очередной пятилетний период, а может и не быть. Или же вместо него должно быть заключено новое соглашение. Но сейчас американская сторона активно "крутит носом", делая вид, что не знает, будут ли они продлевать это соглашение или нет. Или выдвигая явно невыполнимые условия, вроде включения в этот Договор (как и в ДРСМД), Китая. А ведь СНВ-3 — основополагающий Договор, он ограничивает самое страшное оружие двух сверхдержав, и более того, что куда важнее, он обеспечивает прозрачность.
На забудем и Договор об обычных вооруженных силах в Европе, ДОВСЕ, формально РФ остается участником Договора, но реально уже более 12 лет назад приостановила его действие. Хотя, надо сказать, Россия в данном случае неплохо устроилась, не соблюдая ограничений и не допуская к себе инспекторов по данному Договору (хотя есть другие соглашения, вроде Венского документа или "Открытого неба"), но получая информацию о противостоящих странах от своих союзников внутри ДОВСЕ. А есть еще соглашения о неразмещении ядерного и иного оружия в космосе, которые тоже вполне могут попасть под угрозу. А есть еще и Договор о нераспространении ядерного оружия, ДНЯО, который тоже постепенно дает трещины, поскольку число ядерных держав растет. И Договор РКРТ, о режиме контроля за ракетными технологиями, который Россия в свое время подписала, и который здорово мешает нашему ракетному экспорту (но не мешает китайскому, они это соглашение не подписывали). Но именно отказ от СНВ-3 или его замены приведет Россию и ее ВС в состояние, отраженное в названии статьи — "режим развития в условиях отсутствия договорных ограничений", именно так это называется в документах. Так каким же будет "мир без договорных ограничений" и каким он будет для России?
Начнем со второй части вопроса. Практика предыдущих выходов США из договоров с Россией показала, что в результате, как правило, преимущества получала именно российская сторона, хотя договоры покидали американцы с целью обрести преимущество над соперником.
С Договором по ПРО вышло так, что за почти два десятилетия работоспособной ПРО США так и не было создано. Не то что ПРО от ББ МБР и БРПЛ хотя бы на полигонных условиях — нет даже работоспособной в условиях помех и противодействия хотя бы на примитивном уровне ПРО от ББ БРСД! Вместе с тем традиционно сильная в области систем воздушно-космической обороны Россия создала и скоро начнет серийное производство универсальной ЗРС С-500, способной работать как по любым аэродинамическим целями, включая и гиперзвуковые (правда, неизвестно, насколько именно по последним она готова работать), так и по баллистическим целям, вплоть до ББ МБР и БРПЛ, и даже по низкоорбитальным спутникам. Успешно идут испытания и системы ПРО А-235 (ОКР "Самолет-М", "Нудоль", "Парфюмерия"), тоже стратегического уровня. Принята программа создания воздушно-космической обороны уже не очагового уровня, а зонального, на территории страны (разумеется, важных и густонаселенных районов, прикрывать миллионы квадратных километров тундры и тайги бессмысленно). Все также заметили, как "удачно" американцы выступили с системами нанесения "быстрого глобального удара", то есть с гиперзвуковыми КР и маневрирующими и планирующими боевыми блоками и прочими аппаратами — у России такие уже есть, и разнообразные, и на подходе есть еще. А у США на выходе пока нет ничего хотя бы отдаленно работоспособного. А ведь какие делались грозные заявления! С ДРСМД выйдет точно так же, все прекрасно это понимают. И ведь даже американские специалисты предостерегают руководство страны от этого ракетно-ядерного мазохизма, но куда там. Все говорит в пользу того, что у России весь набор РСМД будет в минимально краткие сроки, и даже обещание "не размещать" это оружие в Европе — ничего не значит, ничто не помешает ракеты просто складировать, а пусковые установки пусть катаются себе по стране. С "Искандерами" различных модификаций. Недавние поползновения США в сторону разработки систем оружия для космоса уже привели к тому, что "невзначай" была засвечена противоспутниковая ракета, применяемая с МиГ-31, и это, разумеется, далеко не все.
Аналогично будет, если ДСНВ-3 не продлят. Россия разработала программу развития своих стратегических и прочих ядерных сил (которые и так никакими соглашениями не связаны, впрочем) в условиях без договорных ограничений, еще в в далеком уже 2009 г., когда СНВ-1 заканчивал свое действие, и было неясно, чем закончатся трудные и вязкие переговоры с американцами по будущему СНВ-3, которые, кстати, блестяще вел нынешний Посол в США, Антонов. Они несколько раз были на грани срыва, чаще всего по причине неприемлемых требований, а то и просто некомпетентных действий, американской стороны. Так, в один из раундов американцы потребовали периодического предъявления всех подвижных грунтовых ракетных комплексов РВСН под космические средства контроля — те, что на позициях и маршрутах боевого патрулирования, требовалось демаскировать и выкатив на открытые площадки с поднятыми пусковыми, оставить на несколько суток для подсчета их со спутников, аналогично с дежурящими в ангарах с раздвижной крышей типа "Крона" и находящихся на ремонте и техобслуживании после полевого выхода. Американцев образумили тогда, попросив точно так же предъявлять все свои ПЛАРБ. Всплыв, открыв крышки ракетных шахт и оставив их в море на несколько дней. Тогда до последнего момента не было понятно, состоится ли Договор. Так что "соломка подстелена" была заранее.
И этот план действий был составлен как исходя из возможности техники на вооружении СЯС, как штатной, так и перспективной, которая сейчас уже имеется или которой и сейчас еще нет. Так и исходя из экономических возможностей страны и возможностей ракетно-ядерного комплекса — больших, как мы знаем, но не безразмерных. И, разумеется, зная, с кем мы имеем дело, план этот, как и все прочие военные планы, вроде Плана Обороны, например, регулярно обновляется. Что и как там предусмотрено, обсуждать бессмысленно, но в общих чертах и так понятно. В этом случае постепенно будет возвращен "возвратный потенциал" на носители СЯС, что позволит увеличить число ББ на дежурстве в несколько раз. Причем, в отличие от США, испытывающих известные проблемы с восстановлением производства ЯО, у РФ не будет проблемы с пополнением арсенала зарядов, в разумных, разумеется, пределах. Так что весьма вероятно, что американцы утратят тот самый "относительный паритет", который имеется уже порядка полувека.
Будет дан "зеленый свет" созданию тех средств доставки, которые ограничивались предыдущими соглашениями. Хотя тут многое будет зависеть от того, какие еще Договора прекратят действие. Ведь, кроме СНВ-3, между Сторонами действуют такие Договора, как ОСВ-1, ОСВ-2, Соглашение 1973г. о предотвращении ядерной войны и множество других. Так, тот же ОСВ-2 (который, кстати, не вступил в законную силу, но Стороны договорились его соблюдать) запрещал БР с дальностью свыше 600 км для установки их на плавсредствах, не являющимися подводными лодками, то есть, например, на суда, погружаемые или плавучие платформы. Он же запрещал средства для вывода на околоземную орбиту ядерного или другого вида оружия массового уничтожения, частично орбитальные объекты и многое другое.
В общем, Россия свою безопасность обеспечит в таком "бездоговорном" режиме гарантированно. И как бы затеявшие такую перекройку отношений господа не пожалели в итоге, как бывало и до этого!
Однако, нужно отметить, России не очень хочется такого режима по двум причинам. Первое — ядерное оружие недешево, хотя и обеспечение безопасности без него стоит в разы дороже. И поэтому раздувать ракетно-ядерные арсеналы многократно просто очень дорого и не нужно России, даже если она способна их произвести. Второе — такой бездоговорной мир намного опаснее, даже если кроме ДСНВ-3, ДРСМД не пострадает ничего. Не будет должной прозрачности в сфере стратегической стабильности — не будет знания и понимания, как там обстоят дела у соперника с другой стороны океана. А не будет знания и понимания — возникнет беспокойство и паранойя, потому что разведка может многое, но может что-то и упустить. А возникнет паранойя и опасения, что противник куда сильнее, чем ты знаешь — возникнет стимул ударить раньше, чем он еще усилится. Развитие систем ПРО, равно как и систем "быстрого удара" только усилит это беспокойство — напряженность между сверхдержавами может возникать куда быстрее и раскручиваться до опасных оборотов намного быстрее, чем сейчас. Потому что риск нарваться на внезапный удар только вырастет, и стимул ударить первым будет расти, вне зависимости от того, бить первым, если драка неизбежна, научила ленинградская улица, или же плохие манеры коллег по бизнесу на недвижимости. В общем, не так важно, как и до каких пределов ограничивать СЯС сторон, важно, каковы будут контрольные механизмы. Они должны быть хотя бы для самоуспокоения, даже если в технологиях ракетно-ядерного характера страна находится выше соперника. А если число соглашений, от которых откажутся сверхдержавы, будет расти, то проблема доверия будет нарастать, как снежный ком при температуре чуть выше нуля. Да, мы не позволим получить над собой военное преимущество, и более того, скорее всего, гарантированно обойдем соперника. Но жить мы будем куда неспокойнее, чем сейчас, во время, которое считается напряженным.
И вот тут можно сказать о второй части проблемы. Об остальном мире. Глядя на то, как у двух мировых суперсил рушится здание взаимных сдержек и контрольных процедур, страны послабее неизбежно постараются обеспечить свою безопасность. А какие тут могут быть способы? Либо блокирование и образование альянсов, как со сверхдержавами, так и в своем кругу. Либо, или точнее, "и" вооружение самих себя. Неизбежны попытки нарастить ракетно-ядерный потенциал таких стран, как Китай, Индия, Пакистан, гарантированно перейдет в "режим набора" арсенал КНДР, а страны, не имеющие ЯО, захотят его получить. Автор этих строк уже приводил в пример Нигерию, где, глядя на историю с ДРСМД, уже начинает муссироваться идея о получении своего ракетно-ядерного арсенала. Таких стран будет куда больше. Захочет получить свое ядерное оружие Саудовская Аравия, она и сейчас периодически поднимает эту тему. Станет ядерным Иран. Кто следующий? Южная Корея? Египет? Бразилия? А обзаведшись "ядерной дубинкой", страны такого уровня могут начать выяснять старые проблемы с соседями — ведь им теперь никто ничего всерьез (по их мнению), не сделает. К чему это может привести — одному Богу известно.
Но, как кажется автору, несмотря на демонстрируемый последовательный и малообъяснимый политический мазохизм и размягчение коллективного политического разума элит, США не до такой степени "съехали с катушек", чтобы топить еще и ДСНВ-3, во всяком случае, без нового соглашения на замену. В нынешних условиях, когда американские СЯС имеют известные проблемы с пополнением арсенала именно новыми зарядами, когда есть проблемы и с разработкой новой МБР, и бомбардировщика, и новой ПЛАРБ, и зная, что у соперника этих проблем нет, и что деньги на эту сферу он точно найдет, выходить и из такого Договора — это даже не рубить под собой сук. Это куда хуже. Так что, скорее всего, американцы поторгуются и поупираются, попытаясь что-то получить от России в ответ, но в итоге пойдут на продление ДСНВ-3. Потому, что с этим Договором связаны и многие другие, которые тоже могут посыпаться, что приведет к слабо предсказуемым последствиям, хотя и не сразу.
Но ведь с ДРСМД у них схожая ситуация, и сам по себе выход из Договора ничего американцам практически не давал, и они вполне могли оставаться в его рамках. Даже если бы сами были белыми и пушистыми, а Россия напропалую его нарушала, США вполне могли парировать угрозу и без выхода. А вот поди ж ты, как оно вышло. В Вашингтоне решили, что в очередной раз выстрелить себе в ногу назло Кремлю будет удачной идеей. Могут решить так и в 2021 году. Только вот этот выстрел в ногу может сказаться и на всем остальном мире не лучшим образом. Жить, конечно, все будут (жили же до начала 70-х, когда не было почти никаких соглашений между сверхдержавами, кроме разве что соглашений о ядерных испытаниях), но куда беспокойнее, чем раньше. Примерно как над ведром бензина с зажигалкой в руках.
На забудем и Договор об обычных вооруженных силах в Европе, ДОВСЕ, формально РФ остается участником Договора, но реально уже более 12 лет назад приостановила его действие. Хотя, надо сказать, Россия в данном случае неплохо устроилась, не соблюдая ограничений и не допуская к себе инспекторов по данному Договору (хотя есть другие соглашения, вроде Венского документа или "Открытого неба"), но получая информацию о противостоящих странах от своих союзников внутри ДОВСЕ. А есть еще соглашения о неразмещении ядерного и иного оружия в космосе, которые тоже вполне могут попасть под угрозу. А есть еще и Договор о нераспространении ядерного оружия, ДНЯО, который тоже постепенно дает трещины, поскольку число ядерных держав растет. И Договор РКРТ, о режиме контроля за ракетными технологиями, который Россия в свое время подписала, и который здорово мешает нашему ракетному экспорту (но не мешает китайскому, они это соглашение не подписывали). Но именно отказ от СНВ-3 или его замены приведет Россию и ее ВС в состояние, отраженное в названии статьи — "режим развития в условиях отсутствия договорных ограничений", именно так это называется в документах. Так каким же будет "мир без договорных ограничений" и каким он будет для России?
Начнем со второй части вопроса. Практика предыдущих выходов США из договоров с Россией показала, что в результате, как правило, преимущества получала именно российская сторона, хотя договоры покидали американцы с целью обрести преимущество над соперником.
С Договором по ПРО вышло так, что за почти два десятилетия работоспособной ПРО США так и не было создано. Не то что ПРО от ББ МБР и БРПЛ хотя бы на полигонных условиях — нет даже работоспособной в условиях помех и противодействия хотя бы на примитивном уровне ПРО от ББ БРСД! Вместе с тем традиционно сильная в области систем воздушно-космической обороны Россия создала и скоро начнет серийное производство универсальной ЗРС С-500, способной работать как по любым аэродинамическим целями, включая и гиперзвуковые (правда, неизвестно, насколько именно по последним она готова работать), так и по баллистическим целям, вплоть до ББ МБР и БРПЛ, и даже по низкоорбитальным спутникам. Успешно идут испытания и системы ПРО А-235 (ОКР "Самолет-М", "Нудоль", "Парфюмерия"), тоже стратегического уровня. Принята программа создания воздушно-космической обороны уже не очагового уровня, а зонального, на территории страны (разумеется, важных и густонаселенных районов, прикрывать миллионы квадратных километров тундры и тайги бессмысленно). Все также заметили, как "удачно" американцы выступили с системами нанесения "быстрого глобального удара", то есть с гиперзвуковыми КР и маневрирующими и планирующими боевыми блоками и прочими аппаратами — у России такие уже есть, и разнообразные, и на подходе есть еще. А у США на выходе пока нет ничего хотя бы отдаленно работоспособного. А ведь какие делались грозные заявления! С ДРСМД выйдет точно так же, все прекрасно это понимают. И ведь даже американские специалисты предостерегают руководство страны от этого ракетно-ядерного мазохизма, но куда там. Все говорит в пользу того, что у России весь набор РСМД будет в минимально краткие сроки, и даже обещание "не размещать" это оружие в Европе — ничего не значит, ничто не помешает ракеты просто складировать, а пусковые установки пусть катаются себе по стране. С "Искандерами" различных модификаций. Недавние поползновения США в сторону разработки систем оружия для космоса уже привели к тому, что "невзначай" была засвечена противоспутниковая ракета, применяемая с МиГ-31, и это, разумеется, далеко не все.
Аналогично будет, если ДСНВ-3 не продлят. Россия разработала программу развития своих стратегических и прочих ядерных сил (которые и так никакими соглашениями не связаны, впрочем) в условиях без договорных ограничений, еще в в далеком уже 2009 г., когда СНВ-1 заканчивал свое действие, и было неясно, чем закончатся трудные и вязкие переговоры с американцами по будущему СНВ-3, которые, кстати, блестяще вел нынешний Посол в США, Антонов. Они несколько раз были на грани срыва, чаще всего по причине неприемлемых требований, а то и просто некомпетентных действий, американской стороны. Так, в один из раундов американцы потребовали периодического предъявления всех подвижных грунтовых ракетных комплексов РВСН под космические средства контроля — те, что на позициях и маршрутах боевого патрулирования, требовалось демаскировать и выкатив на открытые площадки с поднятыми пусковыми, оставить на несколько суток для подсчета их со спутников, аналогично с дежурящими в ангарах с раздвижной крышей типа "Крона" и находящихся на ремонте и техобслуживании после полевого выхода. Американцев образумили тогда, попросив точно так же предъявлять все свои ПЛАРБ. Всплыв, открыв крышки ракетных шахт и оставив их в море на несколько дней. Тогда до последнего момента не было понятно, состоится ли Договор. Так что "соломка подстелена" была заранее.
И этот план действий был составлен как исходя из возможности техники на вооружении СЯС, как штатной, так и перспективной, которая сейчас уже имеется или которой и сейчас еще нет. Так и исходя из экономических возможностей страны и возможностей ракетно-ядерного комплекса — больших, как мы знаем, но не безразмерных. И, разумеется, зная, с кем мы имеем дело, план этот, как и все прочие военные планы, вроде Плана Обороны, например, регулярно обновляется. Что и как там предусмотрено, обсуждать бессмысленно, но в общих чертах и так понятно. В этом случае постепенно будет возвращен "возвратный потенциал" на носители СЯС, что позволит увеличить число ББ на дежурстве в несколько раз. Причем, в отличие от США, испытывающих известные проблемы с восстановлением производства ЯО, у РФ не будет проблемы с пополнением арсенала зарядов, в разумных, разумеется, пределах. Так что весьма вероятно, что американцы утратят тот самый "относительный паритет", который имеется уже порядка полувека.
Будет дан "зеленый свет" созданию тех средств доставки, которые ограничивались предыдущими соглашениями. Хотя тут многое будет зависеть от того, какие еще Договора прекратят действие. Ведь, кроме СНВ-3, между Сторонами действуют такие Договора, как ОСВ-1, ОСВ-2, Соглашение 1973г. о предотвращении ядерной войны и множество других. Так, тот же ОСВ-2 (который, кстати, не вступил в законную силу, но Стороны договорились его соблюдать) запрещал БР с дальностью свыше 600 км для установки их на плавсредствах, не являющимися подводными лодками, то есть, например, на суда, погружаемые или плавучие платформы. Он же запрещал средства для вывода на околоземную орбиту ядерного или другого вида оружия массового уничтожения, частично орбитальные объекты и многое другое.
В общем, Россия свою безопасность обеспечит в таком "бездоговорном" режиме гарантированно. И как бы затеявшие такую перекройку отношений господа не пожалели в итоге, как бывало и до этого!
Однако, нужно отметить, России не очень хочется такого режима по двум причинам. Первое — ядерное оружие недешево, хотя и обеспечение безопасности без него стоит в разы дороже. И поэтому раздувать ракетно-ядерные арсеналы многократно просто очень дорого и не нужно России, даже если она способна их произвести. Второе — такой бездоговорной мир намного опаснее, даже если кроме ДСНВ-3, ДРСМД не пострадает ничего. Не будет должной прозрачности в сфере стратегической стабильности — не будет знания и понимания, как там обстоят дела у соперника с другой стороны океана. А не будет знания и понимания — возникнет беспокойство и паранойя, потому что разведка может многое, но может что-то и упустить. А возникнет паранойя и опасения, что противник куда сильнее, чем ты знаешь — возникнет стимул ударить раньше, чем он еще усилится. Развитие систем ПРО, равно как и систем "быстрого удара" только усилит это беспокойство — напряженность между сверхдержавами может возникать куда быстрее и раскручиваться до опасных оборотов намного быстрее, чем сейчас. Потому что риск нарваться на внезапный удар только вырастет, и стимул ударить первым будет расти, вне зависимости от того, бить первым, если драка неизбежна, научила ленинградская улица, или же плохие манеры коллег по бизнесу на недвижимости. В общем, не так важно, как и до каких пределов ограничивать СЯС сторон, важно, каковы будут контрольные механизмы. Они должны быть хотя бы для самоуспокоения, даже если в технологиях ракетно-ядерного характера страна находится выше соперника. А если число соглашений, от которых откажутся сверхдержавы, будет расти, то проблема доверия будет нарастать, как снежный ком при температуре чуть выше нуля. Да, мы не позволим получить над собой военное преимущество, и более того, скорее всего, гарантированно обойдем соперника. Но жить мы будем куда неспокойнее, чем сейчас, во время, которое считается напряженным.
И вот тут можно сказать о второй части проблемы. Об остальном мире. Глядя на то, как у двух мировых суперсил рушится здание взаимных сдержек и контрольных процедур, страны послабее неизбежно постараются обеспечить свою безопасность. А какие тут могут быть способы? Либо блокирование и образование альянсов, как со сверхдержавами, так и в своем кругу. Либо, или точнее, "и" вооружение самих себя. Неизбежны попытки нарастить ракетно-ядерный потенциал таких стран, как Китай, Индия, Пакистан, гарантированно перейдет в "режим набора" арсенал КНДР, а страны, не имеющие ЯО, захотят его получить. Автор этих строк уже приводил в пример Нигерию, где, глядя на историю с ДРСМД, уже начинает муссироваться идея о получении своего ракетно-ядерного арсенала. Таких стран будет куда больше. Захочет получить свое ядерное оружие Саудовская Аравия, она и сейчас периодически поднимает эту тему. Станет ядерным Иран. Кто следующий? Южная Корея? Египет? Бразилия? А обзаведшись "ядерной дубинкой", страны такого уровня могут начать выяснять старые проблемы с соседями — ведь им теперь никто ничего всерьез (по их мнению), не сделает. К чему это может привести — одному Богу известно.
Но, как кажется автору, несмотря на демонстрируемый последовательный и малообъяснимый политический мазохизм и размягчение коллективного политического разума элит, США не до такой степени "съехали с катушек", чтобы топить еще и ДСНВ-3, во всяком случае, без нового соглашения на замену. В нынешних условиях, когда американские СЯС имеют известные проблемы с пополнением арсенала именно новыми зарядами, когда есть проблемы и с разработкой новой МБР, и бомбардировщика, и новой ПЛАРБ, и зная, что у соперника этих проблем нет, и что деньги на эту сферу он точно найдет, выходить и из такого Договора — это даже не рубить под собой сук. Это куда хуже. Так что, скорее всего, американцы поторгуются и поупираются, попытаясь что-то получить от России в ответ, но в итоге пойдут на продление ДСНВ-3. Потому, что с этим Договором связаны и многие другие, которые тоже могут посыпаться, что приведет к слабо предсказуемым последствиям, хотя и не сразу.
Но ведь с ДРСМД у них схожая ситуация, и сам по себе выход из Договора ничего американцам практически не давал, и они вполне могли оставаться в его рамках. Даже если бы сами были белыми и пушистыми, а Россия напропалую его нарушала, США вполне могли парировать угрозу и без выхода. А вот поди ж ты, как оно вышло. В Вашингтоне решили, что в очередной раз выстрелить себе в ногу назло Кремлю будет удачной идеей. Могут решить так и в 2021 году. Только вот этот выстрел в ногу может сказаться и на всем остальном мире не лучшим образом. Жить, конечно, все будут (жили же до начала 70-х, когда не было почти никаких соглашений между сверхдержавами, кроме разве что соглашений о ядерных испытаниях), но куда беспокойнее, чем раньше. Примерно как над ведром бензина с зажигалкой в руках.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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