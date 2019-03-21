Подводная лодка К-3 – долгожитель атомного подводного флота страны

Когда заходит речь об атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол», в её адрес используются такие эпитеты, как «уникальная», «единственная».Это первая в нашей стране атомная подводная лодка, которая была спущена на воду ещё 9 октября 1957 года в Северодвинске. В своё время она была важнейшим достижением отечественной промышленности. Её создание для страны стало такой же важной задачей, как запуск человека в космос. Эта лодка изначально проектировалась как атомный подводный крейсер.Своим появлением подводная лодка К-3 наделала много шума на Западе. О ней впервые заговорили в мире, когда советская субмарина первой отработала всплытие во льдах на Северном полюсе.За 33 года службы этот корабль прошёл испытания и водой, и огнём, и медными трубами.Подводная лодка К-3 до сих пор находится на плаву, правда без винтов и двигателей. Подводники уже третье десятилетие ждут, когда же их долгожитель «Ленинский комсомол» станет музеем, как это планировалось правительством.Съёмочная группа программы "Военная приёмка" ТК "Звезда" решила поддержать идею создания плавучего музея, поскольку море медленно, но верно забирает его себе. Если ничего не предпринимать, корабль просто погибнет.Чтобы это доказать, ведущий программы вместе с оператором погрузится в морскую пучину и покажет, как на самом деле выглядит сейчас атомный крейсер из-под воды.