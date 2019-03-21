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В "Нафтогазе" заявили, что ГТС Украины передадут независимому оператору в 2020

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Переназначенный на должность главы НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в интервью ресурсу «РБК-Украина» заявил о готовящейся остановке транзита российского природного газа через украинскую ГТС. По словам Коболева, «Газпром» начал рассылать официальные уведомления о том, что транзит российского газа через территорию Украины будет прекращён с 1 января 2020 года, если контракт (новый) не будет подписан.

В "Нафтогазе" заявили, что ГТС Украины передадут независимому оператору в 2020



При этом Коболев заявил, что в итоге украинская ГТС будет передана «независимому» оператору. Именно этот оператор и будет должен вести переговоры с «Газпромом» на предмет подписания нового контакта по перекачке «голубого топлива» через территорию Украины.

Обращает на себя внимание заявление Коболева относительно иска. По словам главы «Нафтогаза», компания намерена оперировать иском в отношении российской компании, если та откажется от подписания контракта на украинский транзит. Сам Коболев называет это «необходимостью получения компенсаций». Вообще говоря, в переводе на человеческий язык это называется банальным шантажом.

Напомним, что ранее на Украине представляли идеи по поводу того, кому передать ГТС страны в 2020 году – когда истечёт срок действующего контракта с РФ. В частности, были высказаны предположения о том, что часть актива газотранспортной системы Украины стоило бы продать американцам «для обеспечения гарантий транзита».
Использованы фотографии:
Нафтогаз
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