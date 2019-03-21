Варшава "объяснила", почему не пригласила Россию на годовщину начала ВМВ
В Польше попытались разъяснить свою позицию, на основании которой представители России не получили от Варшавы официального приглашения на памятные мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны (ВМВ). Напомним, что такие мероприятия в Польше намечены на сентябрь (к 80-летию события). В российском МИД назвали польское решение попыткой переписывания истории.
Из заявления МИД РФ:
Отмечено, что Польша старается сделать мероприятие келейным, что является искривлением мировоззрения представителей нынешней польской власти.
Официальный представитель президента Польши откровенно заявил, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, Варшава принимала, «исходя не из исторических, а из современных реалий».
При этом в Варшаве логику МИД РФ назвали «проблематичной», добавив, что Польша приглашает только тех, кто сегодня уважает суверенитет государств мира и их территориальную целостность.
Представитель польского президента:
Если логика МИД РФ названа «проблематичной», то как же назвать логику властей Польши, если она у них вообще имеется? Так, в списке приглашённых – представители Соединённых Штатов Америки, которые за последние несколько десятилетий многократно нарушили суверенитет ряда государств мира: от Ирака и Ливии до попыток в Венесуэле. Мало того, США нарушают и польский суверенитет, увеличивая своё военное присутствует в этой стране, сознательно осуществляя провокацию у российских границ.
Видимо, польские власти готовы расшаркиваться перед теми, с кем надеются отхватить «кусок» и для себя, как это было в 1938 году.
На основании этого факта в России вполне можно инициировать восстановление исторической справедливости и считать началом Второй мировой войны не вторжение гитлеровцев в Польшу, а день вторжения нацистской Германии и её тогдашних польских союзников в Чехословакию с её последующим разделением под одобрение западных партнёров из Парижа и Лондона.
Из заявления МИД РФ:
С недоумением восприняли намерение руководства Польши организовать в сентябре мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в формате встречи нынешних «союзников и партнеров» Варшавы из стран-членов ЕС, НАТО, а также участников есовского проекта «Восточное партнерство». Свой замысел польские власти обосновывают некими «современными реалиями», игнорируя историческую логику. Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено.
Отмечено, что Польша старается сделать мероприятие келейным, что является искривлением мировоззрения представителей нынешней польской власти.
Официальный представитель президента Польши откровенно заявил, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, Варшава принимала, «исходя не из исторических, а из современных реалий».
При этом в Варшаве логику МИД РФ назвали «проблематичной», добавив, что Польша приглашает только тех, кто сегодня уважает суверенитет государств мира и их территориальную целостность.
Представитель польского президента:
Нарушение этих правил было чертой агрессоров 1939 года, и остается самой большой угрозой для мира сегодня
Если логика МИД РФ названа «проблематичной», то как же назвать логику властей Польши, если она у них вообще имеется? Так, в списке приглашённых – представители Соединённых Штатов Америки, которые за последние несколько десятилетий многократно нарушили суверенитет ряда государств мира: от Ирака и Ливии до попыток в Венесуэле. Мало того, США нарушают и польский суверенитет, увеличивая своё военное присутствует в этой стране, сознательно осуществляя провокацию у российских границ.
Видимо, польские власти готовы расшаркиваться перед теми, с кем надеются отхватить «кусок» и для себя, как это было в 1938 году.
На основании этого факта в России вполне можно инициировать восстановление исторической справедливости и считать началом Второй мировой войны не вторжение гитлеровцев в Польшу, а день вторжения нацистской Германии и её тогдашних польских союзников в Чехословакию с её последующим разделением под одобрение западных партнёров из Парижа и Лондона.
- Использованы фотографии:
- историческое фото
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