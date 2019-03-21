Варшава "объяснила", почему не пригласила Россию на годовщину начала ВМВ

С недоумением восприняли намерение руководства Польши организовать в сентябре мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в формате встречи нынешних «союзников и партнеров» Варшавы из стран-членов ЕС, НАТО, а также участников есовского проекта «Восточное партнерство». Свой замысел польские власти обосновывают некими «современными реалиями», игнорируя историческую логику. Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено.

Нарушение этих правил было чертой агрессоров 1939 года, и остается самой большой угрозой для мира сегодня