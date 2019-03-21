Оборонка ФРГ бьёт тревогу - военный бюджет сокращается в процентном выражении

Подобный бюджет окажет негативное влияние ... на роль Германии в политике Европейского союза, в области оборонного сотрудничества и месте в Североатлантическом альянсе

У нас нет амбиций стать мировой державой. ... Мы просто хотим быть важным игроком

Обсуждение бюджета на 2020 год находится только на начальных этапах. Переговоры начнутся в ближайшие недели