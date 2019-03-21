Стали известны подробности поджога автобуса с детьми в Италии

Он заставил нас лечь на пол, который был облит бензином, и забрал наши телефоны, чтобы мы не могли вызвать полицию. Но кто-то из ребят всё-таки успел вызвать карабинеров.

Нашла своё подтверждение информация о попытке осуществления террористического акта в итальянском Милане. Местные СМИ сообщили, что 47-летний выходец из Африки (из Сенегала) попытался поджечь автобус с находившимися в нём детьми. При этом известно, что сам поджигатель оказался водителем автобуса.Очевидцы сообщают, что мужчина облил автобуса бензином и попытался поджечь его. А своё деяние он сопровождал возгласом о том, что так «намерен остановить смерти мигрантов в Средиземном море».Трагедии удалось избежать, так как на место своевременно прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать сенегальца. В ходе допроса выяснилось, что у него имеется итальянское гражданство, которое тот получил около 15 лет назад. Также выяснилось, что задержанный поджигатель ранее уже привлекался к ответственности на территории Италии по разным причинам.СМИ Италии сообщили, что злоумышленники всё же успел осуществить поджог. В этот момент в салоне находился 51 человек. Это дети вместе с несколькими сопровождающими.В результате происшествия 12 человек были доставлены в больницу в связи с отравлением дымом. К счастью, жертв удалось избежать.На кадрах видно, как дети в панике покидают автобус. Съёмка ведётся из находившегося в тот момент неподалёку автомобиля.Новые подробности стали известны из рассказов детей, которые находились в автобусе.Один из детей в эфире итальянского телеканала:В итоге, как видно на представленном выше фото, автобус полностью выгорел. Сгорели и автомобили, оказавшиеся рядом.