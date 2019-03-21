Минобороны получило модернизированные комплексы связи Р-090К

Комплекс обеспечивает работу по четырем независимым дискретным каналам связи. Прием и передача данных происходит по некоммутируемым четырехпроводным каналам тональной частоты

Министерство обороны РФ начало получать модернизированные комплексы для организации связи и управления войсками, серийное производство которых развернул холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех). Об этом сообщает пресс-служба холдинга.Модернизированные аппаратные комплексы для сетей связи и управления Вооруженных сил Р-090К прошли испытания, подтвердившие улучшение тактико-технических характеристик по надежности и безопасности каналов связи и уже поставляются в подразделения связи вооруженных сил России. Комплекс разработан АО "КНИИТМУ" (входит в "Росэлектронику") и предназначен для развертывания перспективных автоматизированных систем управления с использованием разнородных каналов связи, включая возможность доступа абонентов сети Ethernet.- сообщили в пресс-службе, добавив, что при создании комплекса Р-090К использовалась только отечественная электронно-компонентная база.