Добровольная и досрочная. Всё ли благополучно с отставкой Назарбаева?

Сообщение о том, что Нурсултан Назарбаев добровольно и досрочно сложил с себя полномочия президента Казахстана, незамеченным, конечно, не прошло. Но общий тон сообщений в российских СМИ довольно спокойный: ну, ушел один президент, пришел другой, пожелаем им всем здоровья и продолжим следить за тем, как на Украине готовятся к выборам или в США пинают Трампа.Между тем событие это не просто не рядовое – оно имеет исключительную важность для нашей страны и, вероятно, может стать определяющим для нашей политики на долгие годы. В этом смысле с ним не сравнятся ни украинские выборы, где выбирают очередную марионетку США, готовую сносить пощечины от любого клерка из американского посольства, ни даже с внутриполитической ситуацией в Вашингтоне, где при всей сложности все настолько стабильно негативно для нас, что ни сильно лучше, ни сильно хуже уже не будет.Важность Казахстана для России доказывать, наверное, не нужно. И все-таки несколько слов об этом сказать придется. Казахстан — это не просто большая страна. Это ещё и тысячи километров общей границы, которая исторически у нас никак не укреплена. Казахстан — это в чистом виде «мягкое подбрюшье» России, и от того, кто в этом подбрюшье будет устанавливать правила, зависит во многом и наше «самочувствие» в ближайшие годы. Явный переход Казахстана на сторону США будет безусловной военной катастрофой для России, поскольку с юга мы открыты на тысячи километров, и в случае какого-то конфликта Россия моментально превратится в страну без тыла — даже тактическая авиация вероятного противника сможет из казахских степей достигать и Омска, и Красноярска, на протяжении тысяч километров полностью контролировать Транссиб и так далее…Разумеется, при таких раскладах огромное значение имеет фигура главы соседнего государства. От того, какие именно решения в области безопасности и международного сотрудничества он будет принимать, зависит во многом и наше с вами самочувствие. А значит, вопрос заслуживает самого пристального рассмотрения.Как известно, исполнять обязанности президента Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев – кадровый дипломат, долгие годы работавший на высших государственных постах Республики Казахстан. Думаю, найти биографическую справку о нем читателям не составит труда, поэтому сразу хочу сосредоточиться на некоторых моментах.Новый президент Казахстана будет исполнять обязанности не короткий срок, до следующих внеочередных выборов, как можно было бы ожидать, а весь срок полномочий, остававшийся Нурсултану Назарбаеву. Это позволяет Конституция Казахстана.Следующие выборы должны состояться примерно через год, в апреле 2020 года. То есть у исполняющего обязанности президента будет примерно год, чтобы как следует укрепиться на руководящей должности. Учитывая некоторые среднеазиатские реалии, нет ни малейших сомнений, что к выборам будет достигнут «полный консенсус» относительно нового президента, и он наберет традиционные для региона 97-98 процентов голосов. Конечно, есть опыт соседней Киргизии, где «все не так однозначно», но пока все-таки больше оснований верить в первый вариант развития событий. То есть Касым-Жомарт Токаев у власти надолго – лет на двадцать-тридцать, скорее всего.Нурсултан Назарбаев сохранит за собой некоторые важные посты в государстве, в том числе пост главы правящей партии и пожизненного главы Совета безопасности Казахстана, а также члена Конституционного совета. Также за Назарбаевым сохраняется закрепленный в законах страны статус «елбасы» — «лидера нации» и первого президента. Признаться, автору не хватает знания местной специфики, чтобы понять, насколько серьезны последние титулы. Но в дополнение ко всему остальному звучит основательно.Но что действительно серьезно, и на что знаний местной специфики автору хватает, так это то, что Касым-Жомарт Токаев почти год назад сделал неожиданное заявление, согласно которому Нурсултан Назарбаев не будет принимать участия в выборах 2020 года. Строго говоря, это может означать следующее: уже тогда состояние здоровья Назарбаева было, мягко говоря, настолько очевидно плохим, что речь о новом президентском сроке не стояла даже перед его ближайшим окружением. Кроме того, уже тогда Касым-Жомарт Токаев чувствовал себя наследником, уполномоченным на такие заявления, потому что в противном случае он моментально лишился бы всех постов в государстве. В Азии подобной дерзости не прощают, если она не была заранее согласована и высочайше утверждена.То есть при всей нашей уверенности в том, что Нурсултан Назарбаев продолжит оказывать стабилизирующее влияние на ситуацию в Казахстане, в реальности это влияние может закончиться через несколько недель или месяцев – ровно тогда, когда по состоянию здоровья Назарбаев уже не сможет появиться перед телекамерами. А значит, именно Касым-Жомарт Токаев является той фигурой, с которой нам придется уже очень скоро иметь дело как с реальным главой Казахстана.Новый президент Республики Казахстан, как и абсолютное большинство советских дипломатов, заканчивал МГИМО. Хорошо это, или плохо, судить сложно – сам по себе вуз довольно слабенький, дипломатов, как мы могли уже не раз убедиться, готовит плохих, а уж о представителях региональных элит, отучившихся там, и говорить не приходится. Но все-таки московский этап в жизни Токаева не должен пройти для него даром, и некоторые надежды на то, что он сохранил какие-то симпатии к Москве и России, у нас есть.После обретения независимости он сделал невероятно стремительную карьеру в Казахстане. Но это можно объяснить скорее большим кадровым голодом в республике, где были рады продвигать любые национальные кадры с соответствующим профильным образованием и практическим опытом работы. Но уже то, что более четверти века ему удавалось удержаться на самом верху государственной пирамиды, характеризует его как человека неглупого и весьма прагматичного.В самом Казахстане Токаева называют «продуктом Назарбаева» — он всегда был на стороне «елбасы», всегда горячо поддерживал его, всегда проводил политику, полностью согласующуюся с волей президента. Но и это, опять же, может быть вполне понятной местной спецификой. Хотя что там «местной» — в Москве таких «государственных деятелей» тоже множество, так что мы от Средней Азии в этом плане не так уж далеко ушли.В общем, предсказать, в каком же именно направлении поведет казахский корабль его новый рулевой, довольно сложно. И следить за этим нужно очень пристально.А ещё пристальнее нам следует следить за деятельностью на соседской территории американских спецслужб. У них сейчас очень велик соблазн «попробовать на зуб» нового президента, организовав там очередную цветную революцию и посадив на его место теперь уже совершенно лояльного Вашингтону «елбасы». Со всеми, как говорится, вытекающими…