Саудиты решили участвовать в учениях "Красный флаг" на F-15SA прямо с завода

Военные учения под названием «Красный флаг», которые с 70-х годов традиционно проводятся ВВС США с приглашением иностранных военно-воздушных сил, в этом году вызвали определённого рода удивление со стороны американских участников. Причиной удивления стали действия командования ВВС Саудовской Аравии. Саудовские ВВС стали приглашённой для участия в маневрах «Красный флаг-2019» стороной.Выясняется, что официальный Эр-Рияд решил «не гонять» в США все указанные в перечне для проведения учений боевые самолёты своих ВВС, а осуществить получение ранее заказанных у американского производителя истребителей непосредственно на месте. - Чтобы их сразу же использовать в ходе учений. Речь идёт о самолётах F-15SA Eagle, которые строились для нужд саудовских ВВС на заводе в Сент-Луисе (Монтана).Эти самолёты (по просьбе саудитов) непосредственно с завода американский производитель отправил на аэродром Неллис, который и выступает главной базой для проведения учений «Красный флаг-2019».Речь идёт о шести самолётах F-15, на которые уже нанесены опознавательные знаки ВВС Саудовской Аравии и бортовые номера.Командование ВВС Саудовской Аравии сообщило, что эти самолёты перебазируют на свои аэродромы в СА после проведения учений совместно с военно-воздушными силами США.Американская сторона высказывает удивление решение Эр-Рияда в отношении своих же пилотов, намекая на то, что лётчики на новых самолётах не имеют налёта часов, которого бы хватило для участия в масштабных учебно-боевых маневрах. Но командование ВВС СА решило сэкономить, что во многом озадачило американскую сторону.