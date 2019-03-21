Роскосмос модернизирует последний корабль проекта 1914.1 "Маршал Крылов"
Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" в скором времени будет модернизирован для обеспечения испытаний ракетно-космических комплексов, ретрансляции всех видов информации и связи космонавтов с ЦУП, в том числе во время пусков с космодрома "Восточный". Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС) приступили к разработке технического проекта модернизации комплекса "Зефир-Т". Об этом говорится в пресс-релизе РКС, поступившем в адрес "Военного обозрения".
Как сообщается, модернизацию комплекса "Зефир-Т" для "Маршала Крылова" будет проводить АО "Научно-производственное объединение измерительной техники" (НПО ИТ, входит в холдинг РКС). Планируется уже к маю этого года закончить этап технического проектирования и приступить к разработке конструкторской документации.
По словам главного конструктора НПО ИТ Евгения Бродина, ранее антенны комплекса "Зефир-Т" работали в двух режимах: ручного сопровождения и в режиме программного сопровождения, когда заранее известен маршрут полета. После модернизации к ним будет добавлен режим автосопровождения, при котором антенна захватывает объект и сопровождает его по максимуму сигнала.
"Зефир-Т" – морской комплекс для приема и регистрации телеметрической информации, используемый при испытаниях изделий ракетно-космической техники. Состоит из шести антенн "Жемчуг-М" и приемо-регистрирующей станции "ПРА-МК". Обеспечивает захват практически на 360 градусов и может работать сразу с несколькими объектами.
Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" - единственное судно такого класса, оставшееся в составе Военно-морского флота РФ. Корабль проекта 1914.1 был введен в строй 23 февраля 1990 года, входил в состав 35-й бригады кораблей измерительного комплекса (5-й объединённой гидрографической экспедиции (ОГЭ-5) Тихоокеанского флота ВМФ. В настоящее время - в составе 114 бригады ТОФ.
Подробнее о "Маршале Крылове" Вы можете прочитать, пройдя по этой ССЫЛКЕ
Как сообщается, модернизацию комплекса "Зефир-Т" для "Маршала Крылова" будет проводить АО "Научно-производственное объединение измерительной техники" (НПО ИТ, входит в холдинг РКС). Планируется уже к маю этого года закончить этап технического проектирования и приступить к разработке конструкторской документации.
По словам главного конструктора НПО ИТ Евгения Бродина, ранее антенны комплекса "Зефир-Т" работали в двух режимах: ручного сопровождения и в режиме программного сопровождения, когда заранее известен маршрут полета. После модернизации к ним будет добавлен режим автосопровождения, при котором антенна захватывает объект и сопровождает его по максимуму сигнала.
"Зефир-Т" – морской комплекс для приема и регистрации телеметрической информации, используемый при испытаниях изделий ракетно-космической техники. Состоит из шести антенн "Жемчуг-М" и приемо-регистрирующей станции "ПРА-МК". Обеспечивает захват практически на 360 градусов и может работать сразу с несколькими объектами.
Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" - единственное судно такого класса, оставшееся в составе Военно-морского флота РФ. Корабль проекта 1914.1 был введен в строй 23 февраля 1990 года, входил в состав 35-й бригады кораблей измерительного комплекса (5-й объединённой гидрографической экспедиции (ОГЭ-5) Тихоокеанского флота ВМФ. В настоящее время - в составе 114 бригады ТОФ.
Подробнее о "Маршале Крылове" Вы можете прочитать, пройдя по этой ССЫЛКЕ
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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