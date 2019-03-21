Ущерб от коррупции в оборонной сфере вырос в 4 раза

Следует признать, что многие застарелые, ставшие для нас привычными, проблемы в сфере оборонзаказа, всё еще остаются нерешенными. К ним относятся факты оказания некачественных услуг, оплаты невыполненных работ, длительного неисполнения важных заказов и другие

Ущерб от преступлений коррупционной направленности в оборонной сфере в 2018 году вырос в 4 раза и превысил 7 млрд. рублей, передает Интерфакс заявление главного военного прокурора России Валерия Петрова.По его словам, коррупция остается корнем большинства проблем в военной сфере. За год по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 2800 должностных лиц, 28 из них уволены в связи с утратой доверия.Прокурор, выступая на коллегии ведомства, подчеркнул, что количество преступлений данной категории не снижается (за год – 2144, рост составил 4%), а размер причиненного ими ущерба вырос вчетверо, превысив 7 млрд. рублей.В связи с этим он потребовал от подчиненных «активизировать мероприятия по пресечению таких проявлений» в рамках Национального плана противодействия коррупции.Он добавил, что в числе приоритетных задач военных прокуроров находится также исполнение законодательства при реализации гособоронзаказа. Под их надзором выполняются более 7 тысяч госконтрактов на сумму 1,7 трлн. рублей.– сказал Петров.Он отметил, что в таких условиях очень важно обеспечить постоянный мониторинг выполнения госконтрактов, адекватный и своевременный ответ на подобные вызовы.