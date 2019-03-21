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Первый полёт нового Ил-112В намечен на конец марта - начало апреля

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Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершит свой первый полет в конце марта - начале апреля этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Первый полёт нового Ил-112В намечен на конец марта - начало апреля



Как сообщил источник агенства, для первого полета уже все готово.

По планам первый полет Ил-112В состоится в ближайшее время: буквально в конце марта - начале апреля. На самолете полностью решены проблемы с роторами двигателей, из-за чего Ил-112В не мог подняться в воздух в январе


- сообщил источник агенства.

По словам второго источника, на ВАСО (Воронежское акционерное самолетостроительное общество) практически круглосуточно и без выходных идут работы по подготовке первого полета самолета. Специалисты проверяют работу всех систем, прогоняют двигатели, ведутся скоростные пробежки по взлетно-посадочной полосе.

Отмечается, что в первом полете Ил-112В будет сопровождать самолет Ан-26, который будет идти параллельным курсом на той же высоте и скорости, чтобы сверить работу различных систем нового самолета.

Легкий военно-транспортный турбовинтовой самолет Ил-112В создается для замены в транспортной авиации самолетов Ан-26 и Ан-24, ресурс которых в скором времени будет выработан. Самолет является первым разработанным "с нуля" в России. Предназначен для транспортировки военнослужащих, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Грузоподъемность составляет 5 тонн, дальность полета - 5 тысяч км, самолет способен приземляться и взлетать с грунтовых аэродромов. По предварительной информации Минобороны РФ планирует заказать 62 новых самолета.
Использованы фотографии:
Сергей Пугачев / russianplanes.net
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