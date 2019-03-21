Западных оружейников удивила новая российская "Адская молотилка"

Госиспытания ЗСУ "Деривация-ПВО" с артсистемой калибра 57 мм должны были быть завершены в ноябре 2018 года. Боеприпасы ЗСУ будут состоять из пяти типов, в том числе многоцелевых. Система предназначена для поражения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия и одиночных ракет систем залпового огня

Российским оружейникам удалось создать действительно уникальное изделие, открывающее широкие возможности по проектированию новых классов боевых систем, обладающих характеристиками, пока что недоступными для артиллерийских вооружений, разработанных на Западе