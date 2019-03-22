Опасная трансформация на южных рубежах России. Что обсуждалось на брифингах НАТО и Азербайджана?

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/samp_t/samp_t.shtml

https://eadaily.com/ru/news/2019/03/18/minoborony-gruzii-ucheniya-nato-ne-napravleny-protiv-drugih-stran

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23999

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23036

Полуторанедельные многонациональные командно-штабные учения «NATO — Georgia Exercise 2019», начавшиеся 18 марта 2019 года с церемонии открытия в зале оборонного ведомства Грузии, без толики фантазии переименованном на американский лад в «Armyhall», привлекли повышенное внимание со стороны экспертных кругов, а также различных военно-аналитических агентств. Причиной же столь острого интереса к данным манёврам является не столько факт задействования в них 350 военнослужащих из 21 страны-участницы Североатлантического альянса, сколько назначение Генштаба ВС Грузии в качестве вышестоящего звена управления на период их проведения. Журналисты новостного и аналитического издания «EADaily» с неприкрытой долей иронии сравнили происходящее со «старым детским аттракционом с передним и задним индивидуальными рулями, где каждый 3-4-летний ребёнок, «вращая руль», наивно верит в то, что именно он управляет машиной». Тем не менее, в данной ситуации всё обстоит куда взрывоопасней, и иронизировать здесь едва ли стоит.Очевидно, что спустя почти 11 лет после безуспешной попытки осуществления наступательного броска на югоосетинском направлении, обернувшейся для Тбилиси полной потерей боеспособности регулярной грузинской армии (с подавлением системы ПВО и радиотехнических подразделений), в брюссельской штаб-квартире НАТО и Пентагоне выработан ряд новых, более сложных сценариев расшатывания оперативно-стратегической обстановки на закавказском и южно-кавказском условных театрах военных действий, реализация которых, по их мнению, даст возможность перехватить инициативу в противостоянии с Москвой в данном регионе. Естественно, главным детонатором будущего обострения в очередной раз может стать провокационная деятельность грузинских войсковых подразделений на грузино-югоосетинской границе, либо агрессивные действия заблаговременно переброшенных в данный район исламистских формирований, которых в Закавказье хоть пруд пруди.Логично, что ответный огонь по данным формированиям со стороны артиллерийских и миномётных батарей югоосетинской армии будет преподнесён военно-дипломатическими источниками западных государств как агрессия ВС Южной Осетии и подразделений ВС России в Южном военном округе против грузинской стороны. В итоге происходящее будет использовано в качестве весьма удобного casus belli для начала боевых действий со стороны ВС Грузии, получающих внушительную военно-техническую и логистическую поддержку от европейских стран-участниц Североатлантического альянса. Из этого следует, что назначение командования ВС Грузии в качестве командно-штабного компонента учений «NATO — Georgia Exercise 2019» является не чем иным, как попыткой офицерского состава ОВС НАТО провести развёрнутый анализ уровня слаженности действий грузинского войскового контингента в условиях сетецентрического ТВД XXI века (ведь на протяжении последних 11 лет американские инструкторы проводили регулярную тактическую подготовку личного состава грузинской армии близ АвБ «Вазиани» и на других военных объектах Грузии).Мы же сфокусируем внимание на южно-кавказском условном театре военных действий, где Азербайджанская Республика медленно, но уверенно вливается в ряды государств, ещё больше обостряющих и без того напряжённую обстановку на южных подступах к России, и вполне способна дать фору на этом поприще даже Грузии. Как сообщает британское новостное и военно-аналитическое издание «UK Defence Journal», 4 марта 2019 года на авиабазу Кала (здесь дислоцирован 843-й смешанный авиаполк ВВС Азербайджана) прибыла группа специалистов из штаб-квартиры Объединённых ВС НАТО, которая в ходе нескольких брифингов, проведенных с 4 по 8 число, донесла до лётного состава азербайджанских ВВС важные тактические моменты своих наработок в областях: воздушной поддержки наступательных операций, создания бесполётных зон над районами проведения наступательных бросков, преодоления ПВО противника (очевидно, с учётом рельефа местности и типов вражеских зенитно-ракетных средств), а также осуществления оперативного перемещения грузов и медицинской эвакуации с ТВД посредством военно-транспортных вертолётов.Учитывая данное событие, а также факт участия азербайджанского военного контингента в учениях «NATO — Georgia Exercise 2019», нетрудно прийти к выводу, что параллельно с возможным расшатыванием ситуации на грузино-югоосетинской границе, в активную фазу вполне может войти долгоиграющий нагорно-карабахский конфликт. Именно на этот район и будут спроецированы все те тактические навыки, которые в настоящее время осваиваются азербайджанскими военнослужащими, проходящими подготовку в ходе натовских брифингов. Противостоять агрессии со стороны ВС Азербайджана при грядущем раскладе будет достаточно затруднительно, даже учитывая поступление на вооружение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».Дело в том, что если даже имеющиеся на вооружении войск ПВО Азербайджана ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит» не смогут перехватывать оперативно-тактические БР 9М723-1 «Искандер-М» в связи с ограниченным 30—35 единицами диапазоном перегрузок ЗУР 48Н6Е2, с задачей вполне способны справиться французские зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, располагающие высокоманевренными противоракетами «Aster-30» с активными радиолокационными головками самонаведения типа AD4A и двигателями поперечного управления. Более того, данные комплексы (наряду с израильскими «Барак-8») позволяют ПВО Азербайджана ликвидировать проблему невозможности уничтожения маловысотных целей в условиях сложного горного рельефа региона, что также реализуется благодаря активной радиолокационной системе наведения. Ещё в конце 2018 года оборонное ведомство Азербайджана смогло достичь устной договорённости с французскими представителями консорциума «Eurosam» о будущем заключении контракта на закупку данных систем в интересах ВВС республики.В столь непростой ситуации, да ещё и учитывая огромный боевой потенциал сухопутных войск Азербайджана, Минобороны РФ не помешало бы самым серьёзным образом подумать о радикальном обновлении гарнизонов 102-й российской военной базы в Гюмри и Ереване (включая развёртывание перспективных зенитно-ракетных комплексов «Витязь» и средств РЭБ различных диапазонов), а также насыщении ВС Армении современными видами военной техники, способными парировать потенциал широчайшей номенклатуры оборонной продукции, закупленной Баку в рамках многомиллиардных контрактов с израильскими аэрокосмическими и радиоэлектронными «Israel Aerospace Industres», «Rafael», IMI и т.д.