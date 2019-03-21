Новости

Глава Республики Якутия назвал истерией сообщения о погромах мигрантов

71
Глава Якутии Айсен Николаев опроверг информацию о продолжающихся погромах и транспортном коллапсе в республике после изнасилования и похищения местной жительницы мигрантом из Киргизии.

Глава Республики Якутия назвал истерией сообщения о погромах мигрантов



По словам Николаева, «все подозреваемые задержаны и арестованы». Он отметил, что за последние дни получил сотни сообщений от жителей Киргизии за преступление, совершенное их земляком.

Истерия, нагнетаемая в настоящее время некоторыми неадекватными пользователями соцсетей о якобы погромах и транспортном коллапсе, не соответствует действительности


– написал глава республики в Instagram, добавив, что транспорт, стройки, торговые центры работают в обычном режиме.

Он отметил, что ситуация в столице (Якутске) стабилизировалась после задержания «пары провокаторов».

При этом Николаев признал, что в эти дни действительно не вышла на маршруты часть водителей автобусов, работали не все овощные ларьки, а многие даже легальные мигранты не вышли на работу из соображений безопасности.

Он подчеркнул, что власти республики не выступают против представителей Киргизии или какой-то другой страны, их деятельность направлена «против преступности, какой бы национальности она ни была».

Глава республики выразил уверенность, что жители Якутии не дадут втянуть себя в межнациональный конфликт, выгодный лишь тем, кто заинтересован в дестабилизации обстановки в стране.

Напомним, ситуация в Якутске обострилась после того, как мигрант затащил в машину местную жительницу, изнасиловал ее и отвез приятелям в автомобильную мастерскую. Информация о происшествии вызвала стихийный митинг. Выступавшие перед якутянами чиновники не смогли успокоить собравшихся. Вскоре начались нападения на мигрантов, в их адрес посыпались оскорбления и угрозы. Сообщалось также о штурме мечети в Якутске.

Подозреваемые в изнасиловании арестованы. В свою очередь Следственный комитет сообщил, что за последние 2 года абсолютное большинство таких преступлений в Якутии совершено местными жителями.
Использованы фотографии:
https://a-krotov.livejournal.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
71 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти