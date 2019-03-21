Глава Республики Якутия назвал истерией сообщения о погромах мигрантов

Истерия, нагнетаемая в настоящее время некоторыми неадекватными пользователями соцсетей о якобы погромах и транспортном коллапсе, не соответствует действительности

Глава Якутии Айсен Николаев опроверг информацию о продолжающихся погромах и транспортном коллапсе в республике после изнасилования и похищения местной жительницы мигрантом из Киргизии.По словам Николаева, «все подозреваемые задержаны и арестованы». Он отметил, что за последние дни получил сотни сообщений от жителей Киргизии за преступление, совершенное их земляком.– написал глава республики в Instagram , добавив, что транспорт, стройки, торговые центры работают в обычном режиме.Он отметил, что ситуация в столице (Якутске) стабилизировалась после задержания «пары провокаторов».При этом Николаев признал, что в эти дни действительно не вышла на маршруты часть водителей автобусов, работали не все овощные ларьки, а многие даже легальные мигранты не вышли на работу из соображений безопасности.Он подчеркнул, что власти республики не выступают против представителей Киргизии или какой-то другой страны, их деятельность направлена «против преступности, какой бы национальности она ни была».Глава республики выразил уверенность, что жители Якутии не дадут втянуть себя в межнациональный конфликт, выгодный лишь тем, кто заинтересован в дестабилизации обстановки в стране.Напомним, ситуация в Якутске обострилась после того, как мигрант затащил в машину местную жительницу, изнасиловал ее и отвез приятелям в автомобильную мастерскую. Информация о происшествии вызвала стихийный митинг. Выступавшие перед якутянами чиновники не смогли успокоить собравшихся. Вскоре начались нападения на мигрантов, в их адрес посыпались оскорбления и угрозы. Сообщалось также о штурме мечети в Якутске.Подозреваемые в изнасиловании арестованы. В свою очередь Следственный комитет сообщил, что за последние 2 года абсолютное большинство таких преступлений в Якутии совершено местными жителями.