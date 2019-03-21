Роскосмос адаптирует ракету-носитель под "Морской старт"

Роскосмос готов поддержать развитие проекта "Морской старт", адаптировав под него ракету "Союз-5". Новый ракето-носитель будет запускаться с плавучей платформы "Одиссей"

Российская госкорпорация "Роскосмос" поддержит проект "Морской старт" и проведет работы по адаптации новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" для запуска с плавучей платформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.- заявил источник агенства.Новый ракето-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывает РКК "Энергия". По планам Роскосмоса новая ракета может быть использована для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. Работы по созданию "Союз-5" планируется завершить к 2021 году, а в 2022-2025 годах провести четыре испытательных пуска.В тоже время имеется информация, что российская частная компания-владелец "Морского старта" S7 Space ведет свою собственную разработку многоразовой ракеты на основе эскизного проекта "Союз-5". Носитель получил условное наименование "Союз-7" и "Союз-7SL" (Sea Launch – "Морской старт").Ранее стало известно, что S7 Space прекратила действие контракта с украинским предприятием "Южмаш" по производству 12 ракет-носителей "Зенит" для запусков с платформы в рамках программы "Морской старт".