Украинский политолог назвал «главную ошибку» Путина
Единственным вариантом для урегулирования войны в Донбассе является «женевский формат» переговоров с участием представителей России, Украины, Евросоюза и США, приводит Апостроф заявление украинского политолога Виктора Небоженко.
Он напомнил, что одной из первых зарубежных встреч по урегулированию в Донбассе были переговоры в Женеве, в которых приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, представители Украины, ЕС и США.
– сказал Небоженко.
Затем, на основании того, что Путин и Лавров не захотели больше встречаться в рамках «женевского формата», Вашингтон и ввел санкции. Именно отсюда и появились эти санкции, пояснил он.
По его мнению, если Украину возглавит новый президент, то встречи в указанном формате могут возобновиться. «Только такой формат является единственным способом решения конфликта в Донбассе», – уверен политолог.
– добавил он.
Небоженко также сообщил, что Россия начала готовиться к войне в Донбассе с 2008 года.
По его словам, в Москве думали, что, получив в руки оружие, жители Донбасса пойдут завоевывать всю Украину. Однако получилось иначе: ополченцы привыкли к своей земле и не понимали, почему они должны идти «освобождать» Харьков или Запорожье. Вот поэтому российский план и провалился, заявил политолог.
Он также не исключил размещения на Украине американских ракет средней дальности после разрыва Договора о РСМД.
– заключил Небоженко.
Он напомнил, что одной из первых зарубежных встреч по урегулированию в Донбассе были переговоры в Женеве, в которых приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, представители Украины, ЕС и США.
Это была огромная ошибка президента Путина, поскольку таким образом он взял ответственность за этот процесс. Через сутки он отменил это и сказал, что в данном процессе должны участвовать представители ДНР и ЛНР, а Россия будет в стороне этого процесса
– сказал Небоженко.
Затем, на основании того, что Путин и Лавров не захотели больше встречаться в рамках «женевского формата», Вашингтон и ввел санкции. Именно отсюда и появились эти санкции, пояснил он.
По его мнению, если Украину возглавит новый президент, то встречи в указанном формате могут возобновиться. «Только такой формат является единственным способом решения конфликта в Донбассе», – уверен политолог.
В идеале, конечно, было неплохо, чтобы руководство сменилось и на Украине, и в России, и два новых президента сказали бы, что не имеют отношения к тому, что было. Тогда, возможно, процесс пойдет быстрее
– добавил он.
Небоженко также сообщил, что Россия начала готовиться к войне в Донбассе с 2008 года.
По его словам, в Москве думали, что, получив в руки оружие, жители Донбасса пойдут завоевывать всю Украину. Однако получилось иначе: ополченцы привыкли к своей земле и не понимали, почему они должны идти «освобождать» Харьков или Запорожье. Вот поэтому российский план и провалился, заявил политолог.
Он также не исключил размещения на Украине американских ракет средней дальности после разрыва Договора о РСМД.
Мы и подумать не могли, что Трамп и Путин разорвут этот договор, и Украина станет тем сладким местом для расстановки этих ракет. То есть Россия, сделав Украину своим врагом, теперь сама себя не может защитить
– заключил Небоженко.
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- УНИАН, https://www.unian.net
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