Украинский политолог назвал «главную ошибку» Путина

Это была огромная ошибка президента Путина, поскольку таким образом он взял ответственность за этот процесс. Через сутки он отменил это и сказал, что в данном процессе должны участвовать представители ДНР и ЛНР, а Россия будет в стороне этого процесса

В идеале, конечно, было неплохо, чтобы руководство сменилось и на Украине, и в России, и два новых президента сказали бы, что не имеют отношения к тому, что было. Тогда, возможно, процесс пойдет быстрее

Мы и подумать не могли, что Трамп и Путин разорвут этот договор, и Украина станет тем сладким местом для расстановки этих ракет. То есть Россия, сделав Украину своим врагом, теперь сама себя не может защитить