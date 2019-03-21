США после выхода из ДРСМД запустят сразу три ракетные программы

Ракета должна стать средством подавления дальнобойных ракетных и артиллерийских систем A2/AD, а также быть готовой поразить другие цели с высокой точностью за минимальное время

Вооруженные силы США приступают к реализации сразу нескольких программ по разработке ракетных вооружений, одновременно активизируя работу по текущим проектам. Согласно бюджетным документам на 2020-й год все они направлены на усиление огневой мощи на дальних расстояниях.Приоритетом является программа LRPF (Long Range Precision Fires – «Высокоточная стрельба на большую дальность»), которая имеет решающее значение для будущих операций на театрах военных действий, где прямое присутствие армейских частей затруднительно или полностью невозможно, или где у солдат нет территориального преимущества для противодействия угрозам.LRPF играет важную роль в новой военной доктрине так называемых «Многодоменных операций», где армия и иные силовые структуры будут работать согласованно в морской, сухопутной, воздушной, космической и кибернетической сферах, для того чтобы упредить действия противника.Вооруженные силы США планируют начать разработку трех основных ракет начиная с 20-го финансового года: гиперзвуковой ракеты наземного базирования, мобильной баллистической ракеты средней дальности и будущего перехватчика для систем ПРО и ПВО средней дальности.На развитие программ после выхода США из ДРСМД в течение ближайших пяти лет планируется потратить несколько миллиардов долларов.Бюджетные расходы на разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования составят 1,2 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет. Заказчиком выступают Командование воздушно-космической обороны США и Стратегическое командование сухопутных войск.Цель проекта состоит в том, чтобы создать «прототип системы стратегического вооружения, предназначенного для атаки удаленных целей.говорится в бюджетных документах армии.План состоит в том, чтобы объединить обычные гиперзвуковые боеголовки с двухступенчатыми ускорителями. Армия хотела бы потратить на этот проект 228 миллионов долларов в 20-м финансовом году, чтобы провести анализ требований к системе и начать предварительные работы над проектом.В общей сложности 181 млн. долларов США будет потрачен в 2021-м финансовом году для проведения предварительного анализа проекта, который завершится в первом квартале 22-го финансового года.Далее армия проведет критический анализ, а затем начнет предварительное тестирование. На решение этих вопросов заложено 137 миллионов долларов США.Полноценные испытания начнутся в 2023-м, на это выделено 359 миллионов долларов.В этом году Пентагон планирует начать летные испытания двух типов ракет, хранение и разработка которых на протяжении более 30 лет были запрещены договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, заключенным между США и Россией.В течение следующих пяти бюджетных циклов армия потратит около 1 миллиарда долларов на еще одну новую ракетную программу, которую она называет "мобильной ракетой средней дальности".Эта перспективная разработка имеет различные названия, в том числе «ракета средней дальности», ракета INDOPACOM и крылатая ракета наземного базирования; но инициация данной программы связана с необходимостью потенциального проведения операций в Индо-Тихоокеанском регионе, где не закрыта ниша ракетного вооружения средней дальности.Согласно бюджетным документам, США разрабатывают ракету, чтобы предоставить командованию объединенными силами более дешевый вариант стратегического вооружения.Армия запрашивает 20 миллионов долларов, чтобы начать работы в 2020 финансовом году.В США разрабатывают новый перехватчик для систем ПРО и ПВО средней дальности.Хотя новый радар до сих пор не выбран, Northrop Grumman продолжает НИОКР «мозгов» этой программы - Интегрированной боевой системы противовоздушной и противоракетной обороны - которая, как ожидается, достигнет первоначальных эксплуатационных возможностей в 2022 финансовом году.На данный момент эту нишу закрывает модернизированная версия ракет «Пэтриот», к которым должны присоединиться управляемые ракеты повышенной мощности, используемые для поражения тактических баллистических ракет.В рамках пятилетнего плана финансирования заложено не так много (по американским меркам) средств - 232,9 млн. долларов, однако программа стартует уже в следующем году с конкурсного отбора будущего перехватчика. Решение по ракете для этой системы будет принято до 2023-го года.