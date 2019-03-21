Подвиг командира
В России есть настоящие герои, которые могут стать примером мужества и отваги для каждого. Они совершали подвиги, защищая страну, своих сослуживцев и мирных жителей. Именно о таких людях рассказывает фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто», организованная Благотворительным фондом «Память поколений». Проект реализуется третий год подряд, и в этом году в нем приняли участие девять Героев России, Герой Советского Союза, три Героя Труда и одиннадцать ветеранов боевых действий. Одним из участников всероссийского фотопроекта стал Михаил Миненков, проявивший невероятное мужество и отвагу во время вторжения боевиков в Дагестан, помогая освободить окруженную группу спецназа ВДВ.
Михаил Анатольевич Миненков начал службу в Вооруженных силах России в 1994 году – сразу после обучения в Екатеринбургском суворовском военном училище. Позже он закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и приступил к командованию разведывательным взводом в 247-м гвардейском парашютно-десантном полку.
В 1999 году группа старшего лейтенанта Миненкова принимала участие в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни против банд Басаева и Хаттаба. Во время возвращения из разведвыхода недалеко от станицы Щегловская бойцам поступил приказ выручить окруженную группу спецназа ВДВ. Разведчики под командованием Миненкова неожиданно атаковали противника с тыла, и обе группы соединились. Михаил организовал эвакуацию раненых и с несколькими товарищами остался для прикрытия отхода, когда разворачивающаяся рядом БМП подорвалась на фугасе. Старший лейтенант Миненков получил тяжелое ранение в ногу, но сумел собраться с силами - перетянул ногу жгутом и продолжил командование и ведение огня по врагу. В результате обе группы смогли благополучно выйти к главным силам.
Боевые товарищи вынесли Михаила и доставили в госпиталь, где ему пришлось ампутировать ногу. Но это не заставило старшего лейтенанта Миненкова сдаться – всего через месяц он по собственному желанию вернулся к службе. Спустя два года Миненков возглавил разведку 247-го гвардейского парашютно-десантного полка.
17 января 2000 года М.Миненкову было присвоено звание Героя Российской Федерации. Одновременно со службой он окончил юридический факультет Ставропольского государственного университета и Общероссийскую академию Вооруженных сил Российской Федерации. В 2004 году Михаил был избран депутатом Ставропольской городской Думы, а в ноябре 2016 года стал главой города Невинномысск Ставропольского Края. Для Михаила Миненкова участие в фотовыставке «Герои России, какими их не видел никто» – это способ рассказать молодым людям правдивые истории о настоящих подвигах и показать, что сильного духом и мужественного человека не сломят никакие обстоятельства.
Михаил Анатольевич Миненков начал службу в Вооруженных силах России в 1994 году – сразу после обучения в Екатеринбургском суворовском военном училище. Позже он закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и приступил к командованию разведывательным взводом в 247-м гвардейском парашютно-десантном полку.
В 1999 году группа старшего лейтенанта Миненкова принимала участие в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни против банд Басаева и Хаттаба. Во время возвращения из разведвыхода недалеко от станицы Щегловская бойцам поступил приказ выручить окруженную группу спецназа ВДВ. Разведчики под командованием Миненкова неожиданно атаковали противника с тыла, и обе группы соединились. Михаил организовал эвакуацию раненых и с несколькими товарищами остался для прикрытия отхода, когда разворачивающаяся рядом БМП подорвалась на фугасе. Старший лейтенант Миненков получил тяжелое ранение в ногу, но сумел собраться с силами - перетянул ногу жгутом и продолжил командование и ведение огня по врагу. В результате обе группы смогли благополучно выйти к главным силам.
Боевые товарищи вынесли Михаила и доставили в госпиталь, где ему пришлось ампутировать ногу. Но это не заставило старшего лейтенанта Миненкова сдаться – всего через месяц он по собственному желанию вернулся к службе. Спустя два года Миненков возглавил разведку 247-го гвардейского парашютно-десантного полка.
17 января 2000 года М.Миненкову было присвоено звание Героя Российской Федерации. Одновременно со службой он окончил юридический факультет Ставропольского государственного университета и Общероссийскую академию Вооруженных сил Российской Федерации. В 2004 году Михаил был избран депутатом Ставропольской городской Думы, а в ноябре 2016 года стал главой города Невинномысск Ставропольского Края. Для Михаила Миненкова участие в фотовыставке «Герои России, какими их не видел никто» – это способ рассказать молодым людям правдивые истории о настоящих подвигах и показать, что сильного духом и мужественного человека не сломят никакие обстоятельства.
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter