Из первых уст о спецназе ГРУ в Афганистане

Ничего особенного… Там был суп, который можно было заварить, шоколад, сгущёнка, колбасный фарш, тушёнка. Вот я сейчас сравниваю те сухпайки, которые сейчас выдаются в том числе и за натовские, открываешь эту коробку, а там вилка, ложка, салфетки-малфетки… Это ничего не было, а было то, что кушать.

В 2019 году исполнилось ровно три десятка лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Но и спустя тридцать лет в истории Афганской войны остаётся множество белых пятен. Восполняется картина выполнения интернационального долга советскими воинами из свидетельств непосредственных участников событий, разворачивавшихся на афганской территории с 1979 по 1989 годы.На канале YouTube представлен фильм от «Специнформ», где рассказывается о деятельности спецназа ГРУ в Афганистане. Повествует о той деятельности Анатолий Журавлёв.Офицер рассказывает о том, в каких подразделениях ему приходилось выполнять боевые задачи, и в чём отличие одних подразделений от других.Также в рассказе можно узнать о тех вооружениях, которые применялись спецподразделениями. О сухпайках для спецназа, качество которого оценили по достоинству бойцы.Один из эпизодов о сухпайках:Анатолий Журавлёв в подробностях рассказывает, как ему довелось попасть в Афганистан, и какие задачи он и его сослуживцы там выполняли.Из первых уст: