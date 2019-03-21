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Из первых уст о спецназе ГРУ в Афганистане

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В 2019 году исполнилось ровно три десятка лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Но и спустя тридцать лет в истории Афганской войны остаётся множество белых пятен. Восполняется картина выполнения интернационального долга советскими воинами из свидетельств непосредственных участников событий, разворачивавшихся на афганской территории с 1979 по 1989 годы.

На канале YouTube представлен фильм от «Специнформ», где рассказывается о деятельности спецназа ГРУ в Афганистане. Повествует о той деятельности Анатолий Журавлёв.


Офицер рассказывает о том, в каких подразделениях ему приходилось выполнять боевые задачи, и в чём отличие одних подразделений от других.

Также в рассказе можно узнать о тех вооружениях, которые применялись спецподразделениями. О сухпайках для спецназа, качество которого оценили по достоинству бойцы.

Один из эпизодов о сухпайках:

Ничего особенного… Там был суп, который можно было заварить, шоколад, сгущёнка, колбасный фарш, тушёнка. Вот я сейчас сравниваю те сухпайки, которые сейчас выдаются в том числе и за натовские, открываешь эту коробку, а там вилка, ложка, салфетки-малфетки… Это ничего не было, а было то, что кушать.


Анатолий Журавлёв в подробностях рассказывает, как ему довелось попасть в Афганистан, и какие задачи он и его сослуживцы там выполняли.

Из первых уст:

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