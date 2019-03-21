Адмирал предложил переделать АПЛ "Акула" в носители крылатых ракет

Вместо утилизации "Акулы" можно переоборудовать под крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Размеры этих субмарин позволяют разместить на каждой, по крайней мере, до 200 ракет

Каждая американская субмарина этого типа способна нести на своем борту до 154 крылатых ракет, а у ВМС США их четыре

Стратегические атомные подводные лодки проекта 941 типа "Акула" способны стать носителями как минимум 200 крылатых ракет, заявил бывший первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Олег Бурцев.По словам Бурцева, две самые большие в мире атомные субмарины "Архангельск" и "Северсталь" проекта 941, которые в настоящее время находятся в отстое в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске перед будущей утилизацией, можно было переоборудовать из носителей баллистических ракет в носителей крылатых.- заявил адмирал, приведя в пример американские атомные подводные лодки типа "Огайо", переоборудованные в носители крылатых ракет "Томагавк".- добавил Бурцев.По мнению адмирала, в целом современные российские корабли не уступают иностранным, но у них недостаточный боекомплект. По его словам, если китайский эсминец проекта 055 может нести 112 крылатых ракет, то наши новейшие фрегаты проекта 22350 первой тройки лишь по 16, а второй - по 24 ракеты, что явно недостаточно.