Адмирал предложил переделать АПЛ "Акула" в носители крылатых ракет
Стратегические атомные подводные лодки проекта 941 типа "Акула" способны стать носителями как минимум 200 крылатых ракет, заявил бывший первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Олег Бурцев.
По словам Бурцева, две самые большие в мире атомные субмарины "Архангельск" и "Северсталь" проекта 941, которые в настоящее время находятся в отстое в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске перед будущей утилизацией, можно было переоборудовать из носителей баллистических ракет в носителей крылатых.
- заявил адмирал, приведя в пример американские атомные подводные лодки типа "Огайо", переоборудованные в носители крылатых ракет "Томагавк".
- добавил Бурцев.
По мнению адмирала, в целом современные российские корабли не уступают иностранным, но у них недостаточный боекомплект. По его словам, если китайский эсминец проекта 055 может нести 112 крылатых ракет, то наши новейшие фрегаты проекта 22350 первой тройки лишь по 16, а второй - по 24 ракеты, что явно недостаточно.
По словам Бурцева, две самые большие в мире атомные субмарины "Архангельск" и "Северсталь" проекта 941, которые в настоящее время находятся в отстое в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске перед будущей утилизацией, можно было переоборудовать из носителей баллистических ракет в носителей крылатых.
Вместо утилизации "Акулы" можно переоборудовать под крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Размеры этих субмарин позволяют разместить на каждой, по крайней мере, до 200 ракет
- заявил адмирал, приведя в пример американские атомные подводные лодки типа "Огайо", переоборудованные в носители крылатых ракет "Томагавк".
Каждая американская субмарина этого типа способна нести на своем борту до 154 крылатых ракет, а у ВМС США их четыре
- добавил Бурцев.
По мнению адмирала, в целом современные российские корабли не уступают иностранным, но у них недостаточный боекомплект. По его словам, если китайский эсминец проекта 055 может нести 112 крылатых ракет, то наши новейшие фрегаты проекта 22350 первой тройки лишь по 16, а второй - по 24 ракеты, что явно недостаточно.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter