Реформа воздушно-десантных войск

По материалам сайтов:

http://mil.ru/

http://redstar.ru/

https://russian.rt.com/

https://vpk-news.ru/

https://vz.ru/

https://tass.ru/

https://ria.ru/

Воздушно-десантные войска России являются важнейшей составляющей вооруженных сил и в связи с этим должны показывать высочайшую боеспособность. На данный момент ВДВ вполне способны решать все возлагаемые задачи; в будущем они должны сохранить свой потенциал. Для поддержания и наращивания боеспособности предлагаются различные изменения на организационном уровне и в области материальной части. Все подобные планы, способные сказаться на структуре и возможностях ВДВ, позволяют говорить о проведении настоящей реформы.В сентябре прошлого года прошли учения «Восток-2018», к которым привлекались все основные структуры армии, в том числе воздушно-десантные войска. В рамках основного этапа практических действий на полигоне Цугол ВДВ провели важный эксперимент. 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада проверяла на практике новую организационную структуру, призванную повысить эффективность боевой работы. По данным отечественных СМИ, первые преобразования в бригаде начались еще в 2017 году, а на прошлогодних учениях их проверили в условиях крупномасштабных маневров.Известны некоторые подробности проведенного эксперимента. В составе 31-й гвардейской одшбр появились два новых аэромобильных батальона, которые оснастили легкой техникой, в том числе небронированной. В ходе эксперимента бригаде переподчинили одну боевую и три транспортные вертолетные эскадрильи из состава военно-воздушных сил. С помощью вертолетов ряда моделей удалось выполнить высадку десанта, а их перевод в подчинение бригаде упростил взаимодействие.По результатам эксперимента на «Востоке-2018» должны быть сделаны выводы, определяющие дальнейшее развитие отдельных соединений и ВДВ в целом. Первые выводы уже известны. Переподчинение эскадрилий ВВС штабам ВДВ повышает эффективность их совместной работы в бою, но затрудняет службу по организационным причинам. В связи с этим появилось предложение о формировании собственных авиационных подразделений в ВДВ. Появление таких частей позволит десантным войскам решать часть задач самостоятельно и без помощи других родов войск.Пока речь идет о создании одной отдельной вертолетной бригады. В ее составе могут появиться 4-5 эскадрилий на многоцелевых, транспортных и транспортно-боевых вертолетах разных типов. Формирование новых частей в составе ВДВ начнется уже в этом году. Как именно будет строиться их парк техники – неизвестно. Возможна закупка новых вертолетов, но нельзя исключать и передачу машин из ВВС.В прошлом году командование ВДВ указывало другие пути развития наземного компонента. Рассматривался вопрос создания подразделений противовоздушной и противоракетной обороны, включенных в общую систему управления поля боя. Впрочем, пока подробные данные о развитии ПВО и ПРО не появлялись. Вероятно, такие сведения огласят в ближайшем будущем.Несколько недель назад часть актуальных планов раскрыл командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В интервью для «Красной звезды» он рассказал о формировании нового соединения. Он отметил, что общая численность войск постоянно растет – это является одной из мер в рамках реализуемой Концепции строительства и развития ВДВ. Концепция также предусматривает совершенствование организационной структуры.Сейчас в составе ВДВ присутствует четыре воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии и такое же количество десантно-штурмовых бригад. До 2025 года в войсках появится новая десантная дивизия. Также запланировано формирование новой артиллерийской бригады. О реформировании частей специального назначения и обеспечения не сообщается. Возможно, планируемые изменения их не затронут. То же касается и учебных заведений ВДВ.Можно сделать прогнозы относительно оснащения новых частей и соединений. Пятая дивизия ВДВ вряд ли будет принципиально отличаться от существующих формирований с точки зрения структуры и материальной части. Куда больший интерес в этом контексте представляет будущая артиллерийская бригада. Вполне возможно, что на ее вооружение поступят новые образцы самоходной артиллерии, пока находящиеся на разных стадиях опытно-конструкторских работ.Текущие программы модернизации и обновления армии, в том числе воздушно-десантных войск, предусматривают массовую закупку разнообразных вооружений и техники. В последние годы на вооружение ВДВ поступил целый ряд современных образцов, выпускаемых серийно в требуемых количествах. В обозримом будущем парк техники ВДВ пополнится новыми изделиями разного рода – почти все такие образцы уже известны широкой общественности.С 2016 года продолжаются поставки гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ и боевых машин десанта БМД-4М. Ведется модернизация самоходных орудий «Нона». Также в ВДВ сформированы танковые подразделения, оснащаемые основными боевыми танками Т-72Б3. Продолжается освоение броневиков и автомобилей с различным оснащением. Уделяется внимание не только боевым машинам, но и средствам разведки и управления. Так, все новые образцы имеют современные средства связи. Получать данные о противнике предлагается при помощи БПЛА ряда типов и разведывательных радиолокационных станций.Согласно текущей Госпрограмме вооружений, действующей до 2020 года, доля современных образцов в российских вооруженных силах должна достичь 70%. Несколько дней назад министр обороны Сергей Шойгу указал, что к настоящему времени в ВДВ этот параметр достиг 63,7%. Таким образом, в самое ближайшее время десантные войска выполнят поставленную задачу, и их парк техники и вооружений достигнет необходимой степени новизны.В этом году частям ВДВ предстоит провести войсковые испытания целого ряда перспективных боевых машин. Прежде всего, необходимо «обкатать» новый вариант самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1». Также ожидается начало испытаний артиллерийских систем, созданных в рамках программы «Набросок». Это самоходное орудие «Флокс», а также самоходный миномет «Дрок». Ожидается выход на испытания самоходки «Лотос».Планируемые к формированию подразделения противовоздушной и противоракетной обороны нуждаются в соответствующих вооружениях, отвечающих характерным требованиям ВДВ. В качестве дополнения и затем замены существующих образцов сейчас разрабатывается авиадесантируемый ЗРК «Птицелов». По известным данным, эта машина будет максимально унифицирована с другой техникой ВДВ. Ее планируется вывести на испытания в следующем году.Будущая отдельная авиационная бригада будет эксплуатировать вертолеты различных типов. Для решения характерных задач ВДВ ей необходимы как боевые вертолеты Ми-24 или Ка-52, так и многоцелевые Ми-8 и тяжелые транспортные Ми-26. Пока неясно, как именно будет формироваться парк техники бригады. Для нее министерство обороны может заказать новые машины, но возможна и передача готовой техники из состава подразделений других родов войск. Также возможна «аренда»: ВДВ временно получит чужие вертолеты, которые затем заменят новой техникой и вернут хозяевам.Актуальные планы командования ВДВ и вооруженных сил в целом направлены на повышение боеспособности и избавление от имеющихся проблем. Действительно, пока в десантных войсках не все идеально, и некоторые особенности нынешней ситуации могут ухудшать общий потенциал войск.Одной из главных проблем ВДВ пока остается достаточно высокая доля старых образцов вооружения и техники. Так, в сфере боевых бронированных машин по-прежнему преобладают изделия предыдущих моделей, разработанных еще несколько десятилетий назад. Так, по известным данным, количество боевых машин десанта БМД-4М в частях уже превысило 200 единиц, но самым массовым образцом этого класса остаются старые БМД-2 – их впятеро больше. Схожая ситуация наблюдается и с парком бронетранспортеров, основу которого составляют старые БТР-Д.Следует отметить, что проблема устаревания техники в ВДВ уже активно решается. За счет модернизации поддерживается потенциал имеющейся техники, а параллельно ведется строительство новых образцов. Таким образом, достижение доли новой техники в 70% и дальнейший рост этого параметра являются исключительно делом времени.Второй характерной проблемой ВДВ является взаимодействие с военно-транспортной авиацией. ВВС располагают крупным парком транспортных самолетов разных моделей, но не все они могут быть привлечены к задачам перевозки и выброски десанта. Кроме того, не любой отечественный транспортник может нести бронемашины ВДВ. Наконец, ВТА имеет и другие задачи помимо обеспечения работы ВДВ. Все это в известной мере затрудняет планирование операций с совместными действиями.Впрочем, пока не вполне ясно, считается ли нынешнее положение дел в ВТА проблемой для ВДВ. В ходе последних учебно-боевых мероприятий десанту не приходилось сталкиваться с серьезными проблемами транспортного характера. Военно-воздушные силы выделяли необходимое количество самолетов для переброски и высадки войск, и, по всей видимости, другие направления от этого не страдали.При этом приняты меры, затрагивающие иные транспортные операции. В ВДВ планируется сформировать собственные авиационные части, на вооружение которых поступят в том числе транспортные вертолеты. Это позволит десанту перемещаться и получать поддержку с воздуха без необходимости взаимодействия с другими родами войск.Создание эскадрилий на ударных и транспортно-боевых вертолетах тоже сократит зависимость ВДВ от военно-воздушных сил и избавит их от проблем организационного характера. Однако очевидно, что появление у десанта собственных вертолетов не исключает необходимость взаимодействия с фронтовой авиацией.К настоящему времени воздушно-десантные войска России представляют собой весьма серьезную силу, способную в минимальные сроки начать работу в заданном районе. Впрочем, имеются определенные проблемы, требующие решения, а также необходимо дальнейшее развитие для сохранения и наращивания требуемого потенциала.В основе текущей модернизации лежит Концепция развития ВДВ, составленная несколько лет назад. Этот документ учитывает угрозы и вызовы нынешнего времени и обозримого будущего, и с их учетом предлагает способы перестройки воздушно-десантных войск. Предусматривается одновременная работа сразу в нескольких направлениях.Уже несколько лет продолжается обновление материальной части, осуществляемое за счет поставок новых изделий и образцов всех необходимых типов и классов. Кроме того, ведется разработка новых систем для замены существующих или для размещения в совершенно новых нишах. Результаты модернизации ВДВ в сфере материальной части хорошо заметны, и в будущем эти процессы будут продолжаться.Существующая организационная структура должна претерпеть некоторые изменения. Запланировано создание целого ряда подразделений и соединений разного рода. Прежде всего, необходимо увеличить численность десантных дивизий, а также сформировать отдельную артиллерийскую бригаду. В этом году появится отдельная вертолетная бригада транспортного и боевого назначения. В будущем ожидается формирование соединений ПВО и ПРО.Параллельно с формированием новых соединений предлагается изменять структуру существующих. Сейчас на базе одной из десантно-штурмовых бригад отрабатывается новый вариант структуры. Он уже показал свой потенциал в условиях крупномасштабных учений, и, вероятно, вскоре будет внедряться повсеместно.Таким образом, министерство обороны и командование воздушно-десантных войск продолжают реализацию утвержденной Концепции развития этого рода войск с целью повышения его боеспособности. Работы одновременно идут по нескольким направлениям, от закупки новых образцов до формирования новых соединений и перестройки старых. Все это позволяет считать нынешние процессы не просто модернизацией, а настоящим реформированием ВДВ. Впрочем, их значимость не зависит от применяемого термина.Предложенная и осуществляемая реформа будет иметь положительные последствия как для воздушно-десантных войск, так и для всей российской армии. ВДВ уже способны решать поставленные боевые задачи в условиях современного вооруженного конфликта, а проводимые мероприятия позволят сохранять и наращивать такие возможности в будущем. По результатам этих работ к середине следующего десятилетия российские ВДВ серьезно изменятся и станут сильнее.