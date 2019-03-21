Задержали или не задержали: о ситуации с проверкой федерального судьи в Москве

Федеральных чиновников законодательной власти задерживали? – Задерживали. Федеральных чиновников исполнительной власти задерживали? – Задерживали. Пришло время и федеральных чиновников власти судебной?Сегодня поступили данные о задержании сотрудниками Федеральной службы безопасности судьи в Москве. Задержанным является судья района Кузьминки российской столицы Руслан Якубаев.Пресс-служба Кузьминского суда комментариев по этому поводу на данную минуту не даёт.Нужно отметить, что задержание судьи само по себе является сложным, если можно так выразиться, мероприятием. Дело в том, что у судей имеется «особый статус», по которому они не могут быть привлечены к ответственности уголовного характера на общих основаниях.Через некоторое время после известий о задержании судьи пришли сообщения из Мосгорсуда, где заявили, что речь идёт не о задержании, а о "проведении проверки" в отношении должностного лица. О том, по какой причине начата проверка и почему проверка осуществляется при участии сотрудников ФСБ, не сообщается.Известно, что Якубаев находится в нынешней должности с 2014 года.Напомним, что ранее был задержан сенатор Рауф Арашуков. При этом задержание было проведено прямо в зале заседаний Совфеда. Представителю верхней палату Федерального собрания РФ инкриминируют убийства и мошенничество в крупных размерах.