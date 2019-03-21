Новости

Кабмин одобрил проект военно-технического сотрудничества с Мали

11
Российское правительство сегодня одобрило представленное Минобороны и МИД РФ соглашение о военном сотрудничестве с западноафриканским государством Мали. Договор предусматривает в частности совместную подготовку военных специалистов двух стран и взаимодействие в миротворческих операциях. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кабмин одобрил проект военно-технического сотрудничества с Мали



Проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мали о военном сотрудничестве подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев. В том же распоряжении поручение подписать окончательное соглашение с руководством Мали возлагается на Министерство обороны России.

Согласно подписанного проекта соглашения, Россия и Мали будут сотрудничать в следующих сферах: обмен мнениями и информацией по военно-политическим вопросам, совместная подготовка сил и войск, в том числе инженерного обеспечения, военное образование и медицина, борьба с терроризмом, взаимодействие по поддержанию мира под эгидой ООН, военная история, спорт и культура.

Данное соглашение вступает в силу со дня подписания обоими сторонами на неопределенный срок и продолжит свое действие до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую о разрыве данного договора.

Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Правительство РФ одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Камбоджей
Кабмин РФ одобрил Соглашение об объединенной группировке войск с Арменией
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти