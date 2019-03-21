Депутат от «ЕР» заявил, что чиновники заслужили дорогие автомашины

Исконно, с лютой ненавистью он не любит людей богатых и людей умных и образованных

Невозможно регламентировать всё – автомобили, парфюм, туалетную бумагу, кофе, чайные принадлежности. Необходимо говорить о воспитании человека

Оказывается, что человек состоявшийся, неординарный имеет права на эти блага, он двигатель прогресса. Значит, получается, что все, кто ездит на дорогих автомобилях, у нас неординарные, состоявшиеся и тому подобное. Коллеги, если вы неординарные, состоявшиеся и так далее, разъезжайте за свой счет. Почему за счет налогоплательщика? Почему за государственный-то счет? Здесь сидят не бедные люди, езди за свой счет