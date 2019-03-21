Депутат от «ЕР» заявил, что чиновники заслужили дорогие автомашины
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Максимов выступил против законопроекта, запрещающего закупать для чиновников дорогие автомобили, сообщает РИА Новости.
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, который запрещает закупать для чиновников автомобили стоимостью более 2 млн. рублей. Положения документа вызвали в зале большую дискуссию.
Выступивший против законопроекта, Максимов предложил задуматься над тем, кого традиционно не любит «наш с вами русский народ».
– сказал депутат.
По его словам, поднимая такие вопросы в Госдуме, депутаты невольно идут «на поводу вот этих отрицательных качеств». Человек имеет право на все эти блага, если он неординарен, если он состоялся, добавил Максимов.
Чем гордятся за рубежом учебные заведения, и даже детский садик? Они гордятся «людьми, которые сделали себя сами, которые смогли добиться определенных высот», и которые «становятся маяками, потому что именно они – двигатели прогресса, они делают всё это», завил Максимов.
По его мнению, чванство чиновников, неуважение к жителям, нелюбовь к своему городу происходят «из этого же самого» (видимо, из-за ненависти простых людей, – прим. «ВО»), поэтому чиновников нужно воспитывать.
– подчеркнул депутат.
Один из возразивших Максимову был депутат Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).
Он отметил, что постоянно думал, почему «Единая Россия» против этого законопроекта. Однако последнее выступление открыло ему глаза.
– сказал Гартунг, сообщив, что его фракция поддерживает документ.
Однако в итоге законопроект отклонили.
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, который запрещает закупать для чиновников автомобили стоимостью более 2 млн. рублей. Положения документа вызвали в зале большую дискуссию.
Выступивший против законопроекта, Максимов предложил задуматься над тем, кого традиционно не любит «наш с вами русский народ».
Исконно, с лютой ненавистью он не любит людей богатых и людей умных и образованных
– сказал депутат.
По его словам, поднимая такие вопросы в Госдуме, депутаты невольно идут «на поводу вот этих отрицательных качеств». Человек имеет право на все эти блага, если он неординарен, если он состоялся, добавил Максимов.
Чем гордятся за рубежом учебные заведения, и даже детский садик? Они гордятся «людьми, которые сделали себя сами, которые смогли добиться определенных высот», и которые «становятся маяками, потому что именно они – двигатели прогресса, они делают всё это», завил Максимов.
По его мнению, чванство чиновников, неуважение к жителям, нелюбовь к своему городу происходят «из этого же самого» (видимо, из-за ненависти простых людей, – прим. «ВО»), поэтому чиновников нужно воспитывать.
Невозможно регламентировать всё – автомобили, парфюм, туалетную бумагу, кофе, чайные принадлежности. Необходимо говорить о воспитании человека
– подчеркнул депутат.
Один из возразивших Максимову был депутат Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).
Он отметил, что постоянно думал, почему «Единая Россия» против этого законопроекта. Однако последнее выступление открыло ему глаза.
Оказывается, что человек состоявшийся, неординарный имеет права на эти блага, он двигатель прогресса. Значит, получается, что все, кто ездит на дорогих автомобилях, у нас неординарные, состоявшиеся и тому подобное. Коллеги, если вы неординарные, состоявшиеся и так далее, разъезжайте за свой счет. Почему за счет налогоплательщика? Почему за государственный-то счет? Здесь сидят не бедные люди, езди за свой счет
– сказал Гартунг, сообщив, что его фракция поддерживает документ.
Однако в итоге законопроект отклонили.
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