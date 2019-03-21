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США меняют радары на эсминцах на фоне риска снижения электробезопасности

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Военно-морской флот США готовится провести масштабную модернизацию эсминцев «Арли Берк». Модернизация, по оценке Пентагона, должна стать ответом на усилившиеся угрозы со стороны Китая и России. Вооруженные силы Соединенных Штатов глубоко обеспокоены возросшими возможностями КНР и Российской Федерации. Распространение противокорабельных крылатых ракет со сложными алгоритмами уклонения от угрозы и постоянно растущими скоростями, вынудило американские ВВС начать новый этап то ли противодействия этой угрозе, то ли банального выбивания средств.




Военно-морские силы планируют приобрести особую версию радара ПВО Raytheon Spy-6, Она должна сменить установленный на эсминцах «Арли Берк» серии IIA AN/SPY-1D. Такая модернизация должна дать существенный прирост в чувствительность и дальности действия радара.

Согласно бюджету на 2020 финансовый год, отправленному на подписание президенту, ВМС Соединенных Штатов начнут закупку 24 комплектов радаров SPY-6 в комплекте с радиолокационным модулем (RMA) и связанными электронными системами. Монтаж оборудования запланирован на 2025 год. Конкретный срок будет назван позже


- говорится в заявлении ВМС США.

Эксперты говорят, что интеграция технологий будущего в существующие платформы, даже на некоторых новых кораблях, станет невероятно сложной инженерной задачей.

Модернизированный радар представляет собой уменьшенную версию Spy-6, предназначенную для эсминцев этого класса третьей серии, первый из которых в настоящее время строится на верфях Huntington Ingalls. Spy-6, предназначенный для DDG-125 (классификация корабля, обозначающая количество судов, выпущенных в данной серии) будет иметь 37 так называемых радиолокационных модульных элементов, которые представляют собой небольшие коробки линейной размерности около 60 см, в которых используется технология нитрида галлия для направления радиолокационного излучения на воздушные цели. Более старые эсминцы серии Flight IIA будет иметь 24 модуля RMA.

США меняют радары на эсминцах на фоне риска снижения электробезопасности


Первоначально радар Spy-6 с антенной размером 6,7 м должны были установить на перспективных крейсерах CG(X). После того, как проект CG(X) был официально закрыт, было решено разработать вариант радара для эсминцев типа «Арли Берк» с радаром 4,3 метра.

Чувствительность этого радара меньше, однако она выше, чем у штатного для этой этих эсминцев серии IIA.

Новый радар будет чрезвычайно энергоемким. Ожидается, что для его нормально работы потребуется десятимегаваттная мощность, что, в свою очередь, должно повлечь монтаж новой генераторной системы, смены всей электрической сети корабля, а также повышение напряжения бортовой сети. Это, в свою очередь, повлечёт проблемы с электробезопасностью. Как будут решать проблему, пока не сообщается.

Система AMDR Spy-6 состоит из двух основных РЛС и RSC-контроллера, предназначенного для координации работы системы.

В своем заявлении глава отдела разработки военно-морских радаров компании Raytheon, Скотт Спенс, заявил, что модернизация позволит увеличить возможности кораблей IIA.

Военно-морской флот стремится продлить срок службы кораблей серии «Арли Берк» до 45 лет в рамках усилий по расширению флота. Несмотря на определенные трудности при монтаже и эксплуатации, Spy-6 будет гораздо проще обслуживать, чем текущий Spy-1D. Raytheon утверждает, что модульность конструкции позволит без труда менять элементы RMA на новые.
Использованы фотографии:
Пресс-служба ВМС США
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