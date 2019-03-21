США меняют радары на эсминцах на фоне риска снижения электробезопасности

Согласно бюджету на 2020 финансовый год, отправленному на подписание президенту, ВМС Соединенных Штатов начнут закупку 24 комплектов радаров SPY-6 в комплекте с радиолокационным модулем (RMA) и связанными электронными системами. Монтаж оборудования запланирован на 2025 год. Конкретный срок будет назван позже

Военно-морской флот США готовится провести масштабную модернизацию эсминцев «Арли Берк». Модернизация, по оценке Пентагона, должна стать ответом на усилившиеся угрозы со стороны Китая и России. Вооруженные силы Соединенных Штатов глубоко обеспокоены возросшими возможностями КНР и Российской Федерации. Распространение противокорабельных крылатых ракет со сложными алгоритмами уклонения от угрозы и постоянно растущими скоростями, вынудило американские ВВС начать новый этап то ли противодействия этой угрозе, то ли банального выбивания средств.Военно-морские силы планируют приобрести особую версию радара ПВО Raytheon Spy-6, Она должна сменить установленный на эсминцах «Арли Берк» серии IIA AN/SPY-1D. Такая модернизация должна дать существенный прирост в чувствительность и дальности действия радара.- говорится в заявлении ВМС США.Эксперты говорят, что интеграция технологий будущего в существующие платформы, даже на некоторых новых кораблях, станет невероятно сложной инженерной задачей.Модернизированный радар представляет собой уменьшенную версию Spy-6, предназначенную для эсминцев этого класса третьей серии, первый из которых в настоящее время строится на верфях Huntington Ingalls. Spy-6, предназначенный для DDG-125 (классификация корабля, обозначающая количество судов, выпущенных в данной серии) будет иметь 37 так называемых радиолокационных модульных элементов, которые представляют собой небольшие коробки линейной размерности около 60 см, в которых используется технология нитрида галлия для направления радиолокационного излучения на воздушные цели. Более старые эсминцы серии Flight IIA будет иметь 24 модуля RMA.Первоначально радар Spy-6 с антенной размером 6,7 м должны были установить на перспективных крейсерах CG(X). После того, как проект CG(X) был официально закрыт, было решено разработать вариант радара для эсминцев типа «Арли Берк» с радаром 4,3 метра.Чувствительность этого радара меньше, однако она выше, чем у штатного для этой этих эсминцев серии IIA.Новый радар будет чрезвычайно энергоемким. Ожидается, что для его нормально работы потребуется десятимегаваттная мощность, что, в свою очередь, должно повлечь монтаж новой генераторной системы, смены всей электрической сети корабля, а также повышение напряжения бортовой сети. Это, в свою очередь, повлечёт проблемы с электробезопасностью. Как будут решать проблему, пока не сообщается.Система AMDR Spy-6 состоит из двух основных РЛС и RSC-контроллера, предназначенного для координации работы системы.В своем заявлении глава отдела разработки военно-морских радаров компании Raytheon, Скотт Спенс, заявил, что модернизация позволит увеличить возможности кораблей IIA.Военно-морской флот стремится продлить срок службы кораблей серии «Арли Берк» до 45 лет в рамках усилий по расширению флота. Несмотря на определенные трудности при монтаже и эксплуатации, Spy-6 будет гораздо проще обслуживать, чем текущий Spy-1D. Raytheon утверждает, что модульность конструкции позволит без труда менять элементы RMA на новые.