Правительство Украины обязало "Нафтогаз" сохранить транзит газа
Украина намерена сохранить транзит российского газа через свою территорию после окончания действующего договора. Кабинет министров Украины поставил перед госкомпанией "Нафтогаз" задачу обеспечить перекачку российского газа через ГТС Украины после 2019 года, когда закончится действие контракта с "Газпромом". Об этом говорится в опубликованном документе на сайте украинского правительства.
В документе указывается, что одним из основных показателей работы руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева будет "дальнейшее обеспечение" транзита газа через газотранспортную систему Украины в государства-члены Евросоюза "путем создания необходимых юридических и технических предпосылок".
Между тем Коболев уже начал выступать с заявлениями, что Россия якобы решила полностью прекратить транзит через ГТС Украины после 2019 года и "Газпром" об этом начал уведомлять европейские страны. Он выразил надежду, что полное прекращение транзита не состоится из-за неготовности газопровода "Северный поток-2", рассчитанного на поставки газа в Европу в обход Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не исключает продолжения транзита газа в Европу через ГТС Украины, но только на своих условиях, а не на тех, которые диктует "Нафтогаз". Пока условия, предложенные Россией, Украину не устраивают, а требования Украины, похожие на шантаж, Россией приниматься не будут.
Между тем суд Англии приостановил разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция). 28 февраля 2018 года суд обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд по транзитному контракту с «Нафтогазом». По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" отсудил более 2 млрд. и продолжает "сражения" в европейских судах. Не смотря на это, Украина пытается взыскать всю сумму с "Газпрома". Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко ранее заявлял, что Нафтогаз не откажется от 4,6 млрд долларов по транзитному делу и 2 млрд долларов за пересмотр цен на газ и будет требовать их выплаты от Газпрома.
В документе указывается, что одним из основных показателей работы руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева будет "дальнейшее обеспечение" транзита газа через газотранспортную систему Украины в государства-члены Евросоюза "путем создания необходимых юридических и технических предпосылок".
Между тем Коболев уже начал выступать с заявлениями, что Россия якобы решила полностью прекратить транзит через ГТС Украины после 2019 года и "Газпром" об этом начал уведомлять европейские страны. Он выразил надежду, что полное прекращение транзита не состоится из-за неготовности газопровода "Северный поток-2", рассчитанного на поставки газа в Европу в обход Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не исключает продолжения транзита газа в Европу через ГТС Украины, но только на своих условиях, а не на тех, которые диктует "Нафтогаз". Пока условия, предложенные Россией, Украину не устраивают, а требования Украины, похожие на шантаж, Россией приниматься не будут.
Между тем суд Англии приостановил разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция). 28 февраля 2018 года суд обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд по транзитному контракту с «Нафтогазом». По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" отсудил более 2 млрд. и продолжает "сражения" в европейских судах. Не смотря на это, Украина пытается взыскать всю сумму с "Газпрома". Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко ранее заявлял, что Нафтогаз не откажется от 4,6 млрд долларов по транзитному делу и 2 млрд долларов за пересмотр цен на газ и будет требовать их выплаты от Газпрома.
- Использованы фотографии:
- Газпром
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter