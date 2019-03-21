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Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль

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В конструктивной критикой в Роскосмосе соглашаются и проводят «работу над ошибками», однако просто лить грязь на отрасль нельзя, за это нужно нести ответственность, приводит РИА Новости заявление главы корпорации Дмитрия Рогозина.

Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль



Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства. По указанным в заявлении фактам возбуждено уголовное дело.

Глава Роскосмоса отметил, что назначен на эту должность президентом. Отрасль важная, крупная и всегда находится на виду, поэтому он не может «спокойно реагировать и утираться».

Я счел необходимым для защиты достоинства и репутации отрасли с этим фактом (клеветничеством) бороться. Мы их, конечно, накажем


– сказал Рогозин.

Он добавил, что в корпорации соглашаются с конструктивной критикой в свой адрес и после нее проводят «работу над ошибками».

Но когда просто льется грязь и совершенно вопиющие факты указываются, за это надо нести ответственность


– подчеркнул он, призвав всех выполнять свою работу «максимально профессионально».

Сообщается также, что в четверг на подмосковном НПО им. Лавочкина была организована экскурсия для нескольких членов ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. На мероприятии также присутствовал Дмитрий Рогозин.

В ходе экскурсии глава ЛДПР предложил главе Роскосмоса переименовать его должность.

По словам Жириновского, «генеральный директор» – не очень звучит, поскольку «генеральный» – не русское слово, да и директор – тоже не по-русски. В итоге он предложил следующее название: «начальник русского космоса».

Рогозин на это предложение никак не отреагировал.

Напомним, Дмитрий Рогозин назначен на нынешнюю должность 24 мая прошлого года. До этого, находясь на посту вице-премьера, курировал ракетно-космическую отрасль и ОПК.

Использованы фотографии:
https://twitter.com/rogozin
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