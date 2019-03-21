В США признали, что Россия не намерена нападать на страны-члены НАТО

Я не думаю, что (Владимир) Путин намерен сегодня атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, потому что совершенно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит возможную выгоду

В 90-х годах прошлого века мы могли свободно и безусловно распространять свое военное влияние по всему миру. В настоящее время такая возможность уже не является безусловно гарантированной

В Пентагоне признали, что Россия не намерена нападать на страны-члены НАТО, но в тоже время она мешает распространению военного влияния Соединенных Штатов в мире. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.Выступая в четверг в вашингтонском Атлантическом совете, Данфорд в частности заявил, что Россия на сегодняшний момент не имеет намерения атаковать союзников Соединенных Штатов по НАТО. Однако предпринятые Россией меры по укреплению вооруженных сил осложняют возможности США по распространению своего влияния в мире.- заявил Данфорд.По его словам "русские разрабатывают потенциал для того, чтобы не дать США возможности воспользоваться преимуществами от альянса с союзниками в Европе и выполнять свои обязательства". В последние годы они (русские) вложили крупные средства в разработку новых вооружений, таких как противокорабельные крылатые ракеты, баллистические ракеты, РЭБ, средства для противодействия США в космосе и Мировом океане.- добавил он.