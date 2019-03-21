Вечерний разговор. Говорят, НАТО сужается...
В рубрике «Вечерний разговор» сегодня обсудим натовские проблемы, которые всё сложнее игнорировать самому Североатлантическому альянсу. На фоне расширения НАТО за счёт принятия геополитических карликов с сомнительным военным потенциалом альянс рискует перестать быть полноценным альянсом за счёт растущих противоречий между куда более крупными его игроками.
При этом противоречий сразу несколько, и буквально в каждом «замешаны» США.
Первое
Турция заявила, что не намерена выслушивать нравоучения Вашингтона по поводу того, какие ЗРК и у кого покупать. Это заявление власти страны сделали после того, как Вашингтон буквально потребовал от Анкары отказаться от закупок ЗРК С-400 у России по угрозой отзыва соглашения на реализацию F-35. Самолёты Турции решили не поставлять, так как заявлено об «опасности передачи технологий Анкарой русским». Однако производитель уже забил тревогу, давая понять, что лишается миллиардов долларов в случае вывода Турции за рамки программы по истребителю пятого поколения. Озаботился и американский сенат, мнения в котором разделились. Одни кричат: Правильно, что Турцию лишили F-35 за её контакты с Россией. Другие отвечают: А кому поставлять самолёты, которые созданы и создаются для Турции?
Второе
Французский министр вооружённых сил Флоранс Парли позволила себе словесный выпад в отношении США, заявив, что партнёрство в НАТО не должно упираться в необходимость следовать давлению со стороны США в плане приобретения оружия и военной техники. Парли заявила, что в уставе НАТО есть пункт 5 и нет «пункта F-35», дав понять, что коллективная безопасность не может становиться жертвой принуждения к покупке вооружений у США.
Третье
Польша пытается перехватить пальму европейского первенства в партнёрстве с США у Германии и Франции. При этом польские политики даже не скрывают своих намерений. Они в который раз говорят о готовности предоставить американским войскам любые ресурсы на своей территории. И США уже приступили к проведению учений по переброске бронетанковых подразделений в Польшу. В Германии при этом дают понять, что не против того, чтобы поляки пригласили к себе хоть весь американский военный контингент Европы, но тут же делают ремарку о нежелании конфронтации с Россией. В это время Варшава пытается обвинить Берлин в политическом сговоре с Москвой, приводя в пример строительство «Северного потока-2».
На самом деле, таких пунктов существенно больше, включая пункт о «давней дружбе» в составе НАТО Греции и Турции, а также пункт о давлении США на всех членов альянса в плане необходимости повышения расходов на военные нужды.
Таким образом, НАТО, географически расширяясь за счёт геополитических карликов, «сужается», или как минимум дробится, в плане единства интересов. По-настоящему единых интересов у блока сегодня становится всё меньше. Даже пресловутая «российская угроза» уже не выглядит для альянса единой догмой.
Что ж, осталось принять Бразилию… И после этого суть и назначение НАТО перестанут понимать, пожалуй, даже Прибалтийские «тигры».
При этом противоречий сразу несколько, и буквально в каждом «замешаны» США.
Первое
Турция заявила, что не намерена выслушивать нравоучения Вашингтона по поводу того, какие ЗРК и у кого покупать. Это заявление власти страны сделали после того, как Вашингтон буквально потребовал от Анкары отказаться от закупок ЗРК С-400 у России по угрозой отзыва соглашения на реализацию F-35. Самолёты Турции решили не поставлять, так как заявлено об «опасности передачи технологий Анкарой русским». Однако производитель уже забил тревогу, давая понять, что лишается миллиардов долларов в случае вывода Турции за рамки программы по истребителю пятого поколения. Озаботился и американский сенат, мнения в котором разделились. Одни кричат: Правильно, что Турцию лишили F-35 за её контакты с Россией. Другие отвечают: А кому поставлять самолёты, которые созданы и создаются для Турции?
Второе
Французский министр вооружённых сил Флоранс Парли позволила себе словесный выпад в отношении США, заявив, что партнёрство в НАТО не должно упираться в необходимость следовать давлению со стороны США в плане приобретения оружия и военной техники. Парли заявила, что в уставе НАТО есть пункт 5 и нет «пункта F-35», дав понять, что коллективная безопасность не может становиться жертвой принуждения к покупке вооружений у США.
Третье
Польша пытается перехватить пальму европейского первенства в партнёрстве с США у Германии и Франции. При этом польские политики даже не скрывают своих намерений. Они в который раз говорят о готовности предоставить американским войскам любые ресурсы на своей территории. И США уже приступили к проведению учений по переброске бронетанковых подразделений в Польшу. В Германии при этом дают понять, что не против того, чтобы поляки пригласили к себе хоть весь американский военный контингент Европы, но тут же делают ремарку о нежелании конфронтации с Россией. В это время Варшава пытается обвинить Берлин в политическом сговоре с Москвой, приводя в пример строительство «Северного потока-2».
На самом деле, таких пунктов существенно больше, включая пункт о «давней дружбе» в составе НАТО Греции и Турции, а также пункт о давлении США на всех членов альянса в плане необходимости повышения расходов на военные нужды.
Таким образом, НАТО, географически расширяясь за счёт геополитических карликов, «сужается», или как минимум дробится, в плане единства интересов. По-настоящему единых интересов у блока сегодня становится всё меньше. Даже пресловутая «российская угроза» уже не выглядит для альянса единой догмой.
Что ж, осталось принять Бразилию… И после этого суть и назначение НАТО перестанут понимать, пожалуй, даже Прибалтийские «тигры».
- Автор:
- Володин Алексей
- Использованы фотографии:
- НАТО
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