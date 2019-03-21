Британцы перепрофилировали ракеты Brimstone в класс «земля-земля»

Проведенные испытания в очередной раз показывают гибкость системы Brimstone, обеспечивающей возможность использования одной ракеты в самых разных вариациях, включая ударные БПЛА, штурмовые вертолеты, наземные и морские платформы – и все посредством одной ракеты. Результат действительно стал огромным успехом, благодаря напряженной работе и решимости всей команды

Сверхточная ракетная система Brimstone 3 европейского консорциума MBDA прошла испытания на полигоне Vidsel в Швеции. Несмотря на экстремальные для Европы погодные условия с температурой ниже -30°C, ракета успешно стартовала со стенда, установленного на пикапе.Все цели испытаний были полностью достигнуты. Активная радиолокационная головка самонаведения с замкнутым контуром успешно нашла цель.Рассел Джеймисон, главный инженер проекта, сказал:Компания заявляет, что «продемонстрированный потенциал версии «земля-земля» основывается на передовых возможностях головки самонаведения и целеуказания, разработанной в ходе работы над проектом и подтверждается сотнями успешных поражений целей в рамках оперативной деятельности.является инициативой по развитию и модернизации успешной платформы Brimstone. О старте программы было заявлено в марте 2018 года. По ее итогам новые ракеты этой серии должны пополнить арсенал вооруженных сил Великобритании, удовлетворять текущие и будущие потребности как во внутренних, так и внешних поставках.Перспективная серия будут включать в себя все улучшенные функциональные возможности, включая высокоэффективный двухрежимный полуактивный лазер (SAL) миллиметрового диапазона, инерционную навигационную систему, новый ракетный двигатель, а также непосредственно боевую часть.Первая версия Brimstone активно использовалась в Афганистане начиная с 2005-го года. Также применялась в Ливии и Сирии. В версии «воздух-земля» она применяется истребителями Tornado GR4 и Eurofighter Typhoon. Гибкая система позволила концептуально развивать систему для применения с самых разных платформ.Одной из основных задач ракеты является работа в сложных условиях для уничтожения пусковых установок баллистических ракет, объектов противовоздушной обороны, быстроходных и маневрирующих машин, танков и бронетехники, кораблей и катеров, а также защищенных зданий.Стартовая масса первой версии ракеты составляет 48,5 кг, полная длина - 1,8 метра, при диаметре корпуса 17,8 см. Боеголовка оснащена твердотопливным ракетным двигателем.