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США массово модернизируют "Абрамсы" до M1A2 SEPv3

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Соединенные Штаты запустили массовую модернизацию основного боевого танка Abrams до его последней версии - M1A2 SEPv3. Цикл запущен на заводе в Лиме, предварительно предприятие будет выпускать 34 машины в месяц.




Объединенный центр по производству танковых систем в Лиме, является единственным предприятием, которое производит семейство ОБТ M1 Abrams. В новой версии американского танка устранены многие недостатки, в том числе проблемы с рабочим пространством, весом и мощностью, выявленные в ходе операции в Ираке. По крайней мере, так считают производители. Данная версия станет основой для всех будущих модернизаций.

В дополнение к улучшению живучести, Abrams M1A2 SEPv3 получил усиленную защиту, систему самодиагностики, встроенную защиту от самодельных взрывных устройств, новый вспомогательный блок питания, встроенное обучающее оборудование, канал передачи данных о боеприпасах.

Также в проект включена модернизация цифровой архитектуры ОБТ для установки гигабитной шины Ethernet. Помимо этого, в комплект включена новая система подачи топлива.



По прогнозам американских военных, использование 70-тонного Abrams M1A2 SEPv3 позволит уменьшить логистическую нагрузку и позволит армии подключиться к системам технического обслуживания и снабжения на уровне предприятия.

M1A2 SEPv3 будет оснащен израильской системой активной Trophy APS (также известной как «Ветровка»), предназначенной для нейтрализации реактивных снарядов и ПТУР.

ОБТ имеет длину 9,7 м, ширину 3,7 м и высоту 2,4 м, его работу обеспечивает экипаж из четырех человек, включая механика-водителя, командира, заражающего и стрелка.

Согласно нескольким сообщениям средств массовой информации, сухопутные силы США подписали контракт в размере 714 миллионов долларов США для модернизации 174 основных боевых танков Абрамс M1A1 до конфигурации M1A2 версии 3 (SEPv3).

В работе над заказом на предприятии в Лиме примет участие 935 человек, общее количество модернизированной техники должно составить 34 машины в месяц. Всего армия заказала 274 машины – это три танковые бригады. Всего количество модернизированных танков может вырасти до 435 – такой опцион есть в контракте.

Президент США Дональд Трамп назвал "Абрамс" танком, "превосходящим любые зарубежные аналоги". Трампу тут же напомнили, что эти "превосходные" танки (ВС Саудовской Аравии) легко горят в Йемене от ударов хуситов из далеко не самых современных гранатомётов. Видимо, Трамп считает, что модернизация танка решает эту проблему.
Использованы фотографии:
Пресс-служба ВС США
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Армия США заказала модернизацию партии M1A1 Abrams до уровня M1A2 SEPv3
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