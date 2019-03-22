F-35 оснащают новыми европейскими ракетами

положительную тенденцию по расширению номенклатуры F-35B, поскольку такие решения добавляют дополнительные возможности выбора вооружения для международных клиентов

F-35 получит европейские ракеты. Инициатива интеграции систем исходит от Lockheed Martin и касается, в первую очередь, британских УР «воздух-воздух» «Метеор» и разрабатываемой системы вооружения «воздух-земля».Интеграционная деятельность будет проводиться группой, включающей в себя координатора и европейского специалиста по управляемым вооружениям, а также компанию BAE Systems.Клифф Уолдвин, глава подразделения боевой авиации консорциума MBDA, отмечает, что помимо повышения возможностей сил быстрого реагирования Великобритании», будущая доступность ракет Meteor и Spear и их совместимость с американской платформой представляет собойОба ракеты будут модифицированы таким образом, чтобы уместиться в внутреннем отсеке модификации оснащения Block4.Продукт деятельности консорциума компаний из шести стран во главе с Великобританией уже поступил на вооружение шведских ВВС для использования на истребителе Saab Gripens, а также в военно-воздушные силы Соединенного королевства для установки на самолетах Eurofighter Typhoons. В ближайшее время УР будут введены в строй на французских Dassault Rafales. Другими странами-партнерами являются Германия, Италия и Испания.В рамках программы развития стоимостью £400 млн (около $525 млн), запущенной в 2016 году, вторую ракету - Spear - получит как F-35B, так и Typhoon. Ракета имеет дальность около 140 км.