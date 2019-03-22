КНДР и США: ракетно-дипломатическое маневрирование

РКН "Ынха-3" на стартовом столеНо доля истины в обвинениях американцев, однако, имеется. Один из немецких исследователей, Норберт Брюгге, в начале года выложил в своем блоге подробное сравнение РКН "Ынха-3" и МБР "Хвасон-15", той самой, что достигла, если пересчитать ее траекторию запуска на испытаниях в нормальную, дальности примерно 13тыс.км.[center]