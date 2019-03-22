КНДР и США: ракетно-дипломатическое маневрирование
После "оглушительного успеха" саммита Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме, в конце которого американцы собрали вещички и улетели, как будто им опять ломают забор посольства вьетнамские танки, а северокорейцы — будто они опаздывают на поезд, на некоторое время в шоу вокруг северокорейско-американских переговоров наступила пауза. Обе стороны делали заявления о том, как им было приятно пообщаться и как они готовы продолжать, но ничего из запланированного так и не удалось, к сожалению, достигнуть. Но вот в последние дни обе стороны опять разразились потоком заявлений.
Причина провала "исторического" саммита понятна. Американцы, похоже, решили, что северокорейское руководство — нечто вроде Горбачева и Шеварднадзе, с которыми действовали принципы, изложенные Лисой Алисой и Котом Базилио в известной песне про дурака, на которого не нужен нож. И простыми посулами "лучшей жизни" и политическим давлением можно добиться желаемой денуклеаризации КНДР. А то и обещанием всяческого личного успеха, выражаемого в энных суммах на зарубежных счетах для партнеров по переговорам. Но суть северокорейской политической системы, точнее, ее верхушки, в том, что "легковерного лоха" или слабака там сожрут и не подавятся, будь он хоть трижды из "правящей династии" Кимов. А счета — к чему они полновластному хозяину страны, уж у него-то с материальным благополучием проблем нет.
Американцы явно недооценили северокорейских партнеров по переговорам и уровень их дипломатии. Но это как раз не удивляет: американцы в последние годы вообще разучились адекватно оценивать реальность и делать правильные выводы из поступающего к ним разнообразного вороха информации, что агентурной или технических средств разведки, что открытой или сообщаемой дипломатами на местах. Информации море, но никакие аналитические системы и мощные компьютерные сети не заменят мозгов. В итоге, если нет хороших аналитиков, знающих к тому же предмет анализа, весь ворох информации будет выглядеть так же, как гигантский пазл в коробке. А еще неплохо бы прекратить практику, как сказали бы церковники, симонии, в дипломатической сфере, когда послами "исключительной нации" даже в ключевые страны направляются те, кто больше других дал денег в избирательный фонд победившего кандидата в президенты США. Раньше отправляли таких "коммерческих послов" все же в не самые важные государства, а сейчас и в Германии такой посол может оказаться, и в Британии, и в Китае. Конечно, кроме такой публики и "дипломатов в штатском" из различных резидентур, в посольствах США хватает карьерных дипломатов, в том числе реально делавших карьер. Но рыба-то гниет с головы, и некомпетентные начальники не лучшим образом сказываются на эффективности посольств. Что тоже влияет на качество информации из стран и объективную картину мира.
Отсюда и постоянные провалы в действиях на российском направлении, когда свои же мечтания и стереотипы принимаются за реальность, а вместо серьезного анализа на веру, похоже, часто берется бредовая писанина всякого "идейно близкого" США "живого мусора", вроде различных "неполживых и совестливых" оппозиционеров, "критиков режима", проживающих в Лондоне и т.п. Отсюда же и непрекращающиеся успехи в переговорах с Китаем и вообще в политике на китайском направлении, где американцы успешно помогают русским и китайцам сколотить самый мощный военно-политический альянс.
А теперь к этим успехам добавилась и КНДР. Вместо того, чтобы долго и кропотливо торгуясь и поступаясь чем-то, все же прийти к каким-то соглашениям, пусть и компромиссными, решили просто потребовать все и сразу, и ни за что. Не пойдя навстречу ни в вопросе санкций, ни в вопросе вывода войск США с Юга, заключения мирного договора и прочего.
Ким подобного отношения к себе стерпеть никак не мог. Он не для того обзаводился МБР и термоядерными устройствами (или, как минимум, бустированными ядерными), чтобы сдать это все за здорово живешь. И, несмотря на улыбки и заверения в желании продолжать переговоры и далее, очевидно, задумался о том, как заставить "партнера" относиться к себе серьезнее. Возможно, хорошие личные отношения с Трампом — это хорошо и важно, но недостаточно для уважения.
А как может КНДР заставить себя уважать? Да так же, как и ранее — испытаниями. Или подготовкой к ним. И заявлениями о том, что переговоры о денуклеаризации могут быть и прекращены или прерваны на неопределенный срок. Такое заявление было сделано МИД КНДР неделю назад, когда пауза после встречи во Вьетнаме совсем затянулась. Одновременно активизировались контакты КНДР с Китаем и Россией. Очевидно, что Пхеньян пытается повлиять через Москву и Пекин на Вашингтон. И заручиться дополнительными военными и политическими гарантиями. Ведь отказаться просто так от ядерного оружия Северная Корея не сможет, ей нужен заменитель в области безопасности, и это могут быть только гарантии других ведущих мировых сил. Но все же, учитывая то, что КНДР готова на различные уступки, но не на полный отказ от ядерного арсенала и средств его доставки, похоже, что переговоры с США для них и удобный способ пополнить свой арсенал до того, как его сократят, но только частично. Или не сократят вообще — как получится. А день назад МИД КНДР заявил, что "страна лучше будет мерзнуть от холода и голодать, но от своей мощи не откажется". Возможно, это обозначение позиции, возможно — повышение ставок для торг. Американцы же в это время уверяли, что переговоры идут успешно, просто нужна "четкая дорожная карта", которая приведет к денуклеаризации и процветанию без гнета ужасного ядерного оружия народ КНДР. А теперь еще, устами генерала Данфорда, заявляют, что "необходимо принудить КНДР к выполнению санкционного режима", путем в том числе и военного давления. Это как раз весьма пустая угроза — нарушение санкционного режима происходит или на границе КНДР с КНР, или судами, принадлежащими КНР и, как утверждают, Россией. Попытки принуждения "военным давлением" к чему-то Россию, мягко говоря, бесперспективны и опасны для принуждающего. С Китаем попроще, но тоже бесперспективно.
Количественные оценки арсенала КНДР расходятся от 15-20 ядерных зарядов и до 36 ядерных и 10-12 термоядерных (или бустированных ядерных, до сих пор МО РФ так и не пояснило, какие выводы по известному шестому корейскому испытанию 2017 г., заряда на 300-400 кт, были сделаны на основе данных радиационной разведки). Причем ряд источников уверяет, что только за время переговоров с США, за чуть больше года, арсенал пополнили меньше 15 зарядов, в основном, большой мощности. Правда это или нет, сложно сказать, но наработанных ядерных материалов, по оценкам, может хватить вполне.
Почти сразу же после провала вьетнамского саммита пошли и сообщения о том, что на ракетном полигоне Сохэ, который был законсервирован в прошлом году, как знак доброй воли Пхеньяна, проводятся интенсивные работы по расконсервации и приведению его в рабочее состояние. Правда, эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне не нашли свидетельств какой-либо значительной активности на испытательном полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни в КНДР, которая бы говорила о возможности проведения там в ближайшее время новых ракетных пусков. Полигон вновь работоспособен, но работы по подготовке к старту пока не ведутся. Сохэ официальный Пхеньян зовет космодромом. Собственно говоря, это и есть космодром, потому что МБР и БРСД северокорейцы испытывали в других местах. На полигоне имеется необходимое стартовое и обслуживающее оборудование для запусков ракеты космического назначения (РКН) "Ынха-3" ("Млечный путь"). Причем размеры обслуживающей башни указывают на то, что ракета, в будущем, может быть и побольше и помощнее. С помощью "Ынха-3" в 2012 и 2016гг. были осуществлены 3 запуска спутников типа "Кванмёнсон" на орбиту, из них один неудачный. Американцы считают "Ынху" МБР, но вряд ли ее можно считать таковой. Хотя королевская "Семерка" тоже, в общем, МБР и даже на боевом дежурстве стояла недолго, несмотря на трудности ее такой эксплуатации.
РКН "Ынха-3" на стартовом столе
Но доля истины в обвинениях американцев, однако, имеется. Один из немецких исследователей, Норберт Брюгге, в начале года выложил в своем блоге подробное сравнение РКН "Ынха-3" и МБР "Хвасон-15", той самой, что достигла, если пересчитать ее траекторию запуска на испытаниях в нормальную, дальности примерно 13тыс.км.
[center]
МБР "Хвасон-15"
Из сравнения следует, что "Ынха-3" и "Хвасон-15", которые, как и МБР "Хвасон-14" и БРСД "Хвасон-12", оснащены ЖРД "Пектусан" различных модификаций, имеют практически идентичную по габаритам первую ступень, которая отличается деталями и компоновкой нижней части, где стоят разные модификации "Пектусанов" (хотя у МБР на первой ступени та же модификация ЖРД, что у РКН на второй). То есть, запуская "Ынху", можно нарабатывать статистику надежности и для МБР. Первые северокорейские МБР, разумеется, не имеют капсуляции баков, долго готовятся к запуску, недолго могут находиться в заправленном состоянии, и стартуют со стартового передвижного стола — в общем, примитивны. Именно поэтому такое сродство с РКН стало возможным — уж слишком отличаются требования к хорошей РКН и к хорошей МБР.
Сравнение "Ынха-3" и "Хвасон-15" по габаритам
Жидкостные реактивные двигатели РКН "Ынха-3", МБР "Хвасон-15" и ряда других
Вероятно, демонстрацией готовности Сохэ Ким Чен Ын дает понять, что готов провести запуск РКН со спутником, то есть, с его точки зрения, провести мирное действие. Но США считают, что такое действие будет и нарушением резолюции СБ ООН, и обещаний руководства КНДР. С другой стороны, а что тут, в запуске РКН со спутником, такого опасного? Но, поскольку "коллективный Запад" все равно осудит, Ким еще и в выигрыше перед своим народом опять окажется — мол, пока мы проводим мирные исследования космоса, нас еще за это наказывают санкциями!
Так или иначе, ближайшие недели покажут, возможно ли между США и КНДР дальнейшее сближение, или же вектор сменится на противоположный и привычный конфронтационный. С "умелыми" переговорщиками вроде г-на Болтона или г-на Помпео дипломатия г-на Трампа далеко зайдет. Да и сам он — не гений переговорного жанра. Зачем Трамп держится за этих неудачников эпохи правления клана Бушей после всех их "достижений", непонятно.
Причина провала "исторического" саммита понятна. Американцы, похоже, решили, что северокорейское руководство — нечто вроде Горбачева и Шеварднадзе, с которыми действовали принципы, изложенные Лисой Алисой и Котом Базилио в известной песне про дурака, на которого не нужен нож. И простыми посулами "лучшей жизни" и политическим давлением можно добиться желаемой денуклеаризации КНДР. А то и обещанием всяческого личного успеха, выражаемого в энных суммах на зарубежных счетах для партнеров по переговорам. Но суть северокорейской политической системы, точнее, ее верхушки, в том, что "легковерного лоха" или слабака там сожрут и не подавятся, будь он хоть трижды из "правящей династии" Кимов. А счета — к чему они полновластному хозяину страны, уж у него-то с материальным благополучием проблем нет.
Американцы явно недооценили северокорейских партнеров по переговорам и уровень их дипломатии. Но это как раз не удивляет: американцы в последние годы вообще разучились адекватно оценивать реальность и делать правильные выводы из поступающего к ним разнообразного вороха информации, что агентурной или технических средств разведки, что открытой или сообщаемой дипломатами на местах. Информации море, но никакие аналитические системы и мощные компьютерные сети не заменят мозгов. В итоге, если нет хороших аналитиков, знающих к тому же предмет анализа, весь ворох информации будет выглядеть так же, как гигантский пазл в коробке. А еще неплохо бы прекратить практику, как сказали бы церковники, симонии, в дипломатической сфере, когда послами "исключительной нации" даже в ключевые страны направляются те, кто больше других дал денег в избирательный фонд победившего кандидата в президенты США. Раньше отправляли таких "коммерческих послов" все же в не самые важные государства, а сейчас и в Германии такой посол может оказаться, и в Британии, и в Китае. Конечно, кроме такой публики и "дипломатов в штатском" из различных резидентур, в посольствах США хватает карьерных дипломатов, в том числе реально делавших карьер. Но рыба-то гниет с головы, и некомпетентные начальники не лучшим образом сказываются на эффективности посольств. Что тоже влияет на качество информации из стран и объективную картину мира.
Отсюда и постоянные провалы в действиях на российском направлении, когда свои же мечтания и стереотипы принимаются за реальность, а вместо серьезного анализа на веру, похоже, часто берется бредовая писанина всякого "идейно близкого" США "живого мусора", вроде различных "неполживых и совестливых" оппозиционеров, "критиков режима", проживающих в Лондоне и т.п. Отсюда же и непрекращающиеся успехи в переговорах с Китаем и вообще в политике на китайском направлении, где американцы успешно помогают русским и китайцам сколотить самый мощный военно-политический альянс.
А теперь к этим успехам добавилась и КНДР. Вместо того, чтобы долго и кропотливо торгуясь и поступаясь чем-то, все же прийти к каким-то соглашениям, пусть и компромиссными, решили просто потребовать все и сразу, и ни за что. Не пойдя навстречу ни в вопросе санкций, ни в вопросе вывода войск США с Юга, заключения мирного договора и прочего.
Ким подобного отношения к себе стерпеть никак не мог. Он не для того обзаводился МБР и термоядерными устройствами (или, как минимум, бустированными ядерными), чтобы сдать это все за здорово живешь. И, несмотря на улыбки и заверения в желании продолжать переговоры и далее, очевидно, задумался о том, как заставить "партнера" относиться к себе серьезнее. Возможно, хорошие личные отношения с Трампом — это хорошо и важно, но недостаточно для уважения.
А как может КНДР заставить себя уважать? Да так же, как и ранее — испытаниями. Или подготовкой к ним. И заявлениями о том, что переговоры о денуклеаризации могут быть и прекращены или прерваны на неопределенный срок. Такое заявление было сделано МИД КНДР неделю назад, когда пауза после встречи во Вьетнаме совсем затянулась. Одновременно активизировались контакты КНДР с Китаем и Россией. Очевидно, что Пхеньян пытается повлиять через Москву и Пекин на Вашингтон. И заручиться дополнительными военными и политическими гарантиями. Ведь отказаться просто так от ядерного оружия Северная Корея не сможет, ей нужен заменитель в области безопасности, и это могут быть только гарантии других ведущих мировых сил. Но все же, учитывая то, что КНДР готова на различные уступки, но не на полный отказ от ядерного арсенала и средств его доставки, похоже, что переговоры с США для них и удобный способ пополнить свой арсенал до того, как его сократят, но только частично. Или не сократят вообще — как получится. А день назад МИД КНДР заявил, что "страна лучше будет мерзнуть от холода и голодать, но от своей мощи не откажется". Возможно, это обозначение позиции, возможно — повышение ставок для торг. Американцы же в это время уверяли, что переговоры идут успешно, просто нужна "четкая дорожная карта", которая приведет к денуклеаризации и процветанию без гнета ужасного ядерного оружия народ КНДР. А теперь еще, устами генерала Данфорда, заявляют, что "необходимо принудить КНДР к выполнению санкционного режима", путем в том числе и военного давления. Это как раз весьма пустая угроза — нарушение санкционного режима происходит или на границе КНДР с КНР, или судами, принадлежащими КНР и, как утверждают, Россией. Попытки принуждения "военным давлением" к чему-то Россию, мягко говоря, бесперспективны и опасны для принуждающего. С Китаем попроще, но тоже бесперспективно.
Количественные оценки арсенала КНДР расходятся от 15-20 ядерных зарядов и до 36 ядерных и 10-12 термоядерных (или бустированных ядерных, до сих пор МО РФ так и не пояснило, какие выводы по известному шестому корейскому испытанию 2017 г., заряда на 300-400 кт, были сделаны на основе данных радиационной разведки). Причем ряд источников уверяет, что только за время переговоров с США, за чуть больше года, арсенал пополнили меньше 15 зарядов, в основном, большой мощности. Правда это или нет, сложно сказать, но наработанных ядерных материалов, по оценкам, может хватить вполне.
Почти сразу же после провала вьетнамского саммита пошли и сообщения о том, что на ракетном полигоне Сохэ, который был законсервирован в прошлом году, как знак доброй воли Пхеньяна, проводятся интенсивные работы по расконсервации и приведению его в рабочее состояние. Правда, эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне не нашли свидетельств какой-либо значительной активности на испытательном полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни в КНДР, которая бы говорила о возможности проведения там в ближайшее время новых ракетных пусков. Полигон вновь работоспособен, но работы по подготовке к старту пока не ведутся. Сохэ официальный Пхеньян зовет космодромом. Собственно говоря, это и есть космодром, потому что МБР и БРСД северокорейцы испытывали в других местах. На полигоне имеется необходимое стартовое и обслуживающее оборудование для запусков ракеты космического назначения (РКН) "Ынха-3" ("Млечный путь"). Причем размеры обслуживающей башни указывают на то, что ракета, в будущем, может быть и побольше и помощнее. С помощью "Ынха-3" в 2012 и 2016гг. были осуществлены 3 запуска спутников типа "Кванмёнсон" на орбиту, из них один неудачный. Американцы считают "Ынху" МБР, но вряд ли ее можно считать таковой. Хотя королевская "Семерка" тоже, в общем, МБР и даже на боевом дежурстве стояла недолго, несмотря на трудности ее такой эксплуатации.
РКН "Ынха-3" на стартовом столе
Но доля истины в обвинениях американцев, однако, имеется. Один из немецких исследователей, Норберт Брюгге, в начале года выложил в своем блоге подробное сравнение РКН "Ынха-3" и МБР "Хвасон-15", той самой, что достигла, если пересчитать ее траекторию запуска на испытаниях в нормальную, дальности примерно 13тыс.км.
[center]
МБР "Хвасон-15"
Из сравнения следует, что "Ынха-3" и "Хвасон-15", которые, как и МБР "Хвасон-14" и БРСД "Хвасон-12", оснащены ЖРД "Пектусан" различных модификаций, имеют практически идентичную по габаритам первую ступень, которая отличается деталями и компоновкой нижней части, где стоят разные модификации "Пектусанов" (хотя у МБР на первой ступени та же модификация ЖРД, что у РКН на второй). То есть, запуская "Ынху", можно нарабатывать статистику надежности и для МБР. Первые северокорейские МБР, разумеется, не имеют капсуляции баков, долго готовятся к запуску, недолго могут находиться в заправленном состоянии, и стартуют со стартового передвижного стола — в общем, примитивны. Именно поэтому такое сродство с РКН стало возможным — уж слишком отличаются требования к хорошей РКН и к хорошей МБР.
Сравнение "Ынха-3" и "Хвасон-15" по габаритам
Жидкостные реактивные двигатели РКН "Ынха-3", МБР "Хвасон-15" и ряда других
Вероятно, демонстрацией готовности Сохэ Ким Чен Ын дает понять, что готов провести запуск РКН со спутником, то есть, с его точки зрения, провести мирное действие. Но США считают, что такое действие будет и нарушением резолюции СБ ООН, и обещаний руководства КНДР. С другой стороны, а что тут, в запуске РКН со спутником, такого опасного? Но, поскольку "коллективный Запад" все равно осудит, Ким еще и в выигрыше перед своим народом опять окажется — мол, пока мы проводим мирные исследования космоса, нас еще за это наказывают санкциями!
Так или иначе, ближайшие недели покажут, возможно ли между США и КНДР дальнейшее сближение, или же вектор сменится на противоположный и привычный конфронтационный. С "умелыми" переговорщиками вроде г-на Болтона или г-на Помпео дипломатия г-на Трампа далеко зайдет. Да и сам он — не гений переговорного жанра. Зачем Трамп держится за этих неудачников эпохи правления клана Бушей после всех их "достижений", непонятно.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- b14643.de, twitter.com/kim_chen_eun
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