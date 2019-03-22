Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 47

Уточняются данные о числе погибших и пострадавших на химическом заводе в китайском городе Яньчэн. По последним данным, число жертв взрыва приблизилось к полусотне (на данный момент Синьхуа сообщает о 47 погибших). Общее число раненых и травмированных перевалило за 600, из них 90 сотрудников завода находятся либо в критическом состоянии, либо в тяжёлом.Больницы едва успевают принимать пострадавших. В общей сложности для эвакуации раненых задействованы более трёх тысяч медицинских работников, десятки автомобилей скорой медпомощи.Пламя несколько часов бушевало над заводом. Пожаротушение было осложнено тем, что горели едкие химические соединения. Многие сотрудники завода погибли не от самого взрыва, а в результате того, что отравляющие продукты горения химикатов попали к ним в органы дыхания.Для справки: Яньчэн - город в провинции Цзянсу (восточная часть КНР). Население этого города составляет более 8 млн человек. На данный момент не сообщается о том, какова экологическая обстановка в Яньчэне, который является приморской территорией.Председатель КНР Си Цзиньпин поручил создать комиссию по расследованию причин взрыва на заводе и принять меры по недопущению подобного на других объектах химической промышленности страны.