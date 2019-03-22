Число жертв крушения парома в Ираке приближается к сотне

Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке составило около сотни человек. При этом как минимум 40 жертв – это женщины и дети. Дополнительного трагизма ситуации добавляет тот факт, что паром, как выяснилось, был арендован местными жителями для участия в праздновании мусульманского праздника Навруз (для переправы на другой берег, где и проходили основные торжества).Трагедия разыгралась накануне в иракском Мосуле. Паром стал стремительно уходить под воду. Первоначальная версия: из-за более чем двукратного перегруза. Вместо положенных 80 человек на борту находились около 170. Спасти удалось 55 человек. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Спасательная операция осложнялась высоким уровнем воды и сильным течением.Иракские СМИ тем временем сообщают, что задержаны лица, которых считают виновниками трагедии. Среди задержанных – владелец парома. Его подозревают в преступной халатности – допуске на борт такого числа пассажиров, на перевозку которых паром не рассчитан. Также задержаны 9 сотрудников компании, которая занималась паромными перевозками.Обратил на себя внимание тот факт, что многие местные жители на фоне разворачивавшейся трагедии снимали всё на камеры мобильных телефонов с трансляцией в Сети. В первые минуты никаких мер по спасению утопающих не предпринималось.Расследование трагедии сотрудниками иракской полиции продолжается.