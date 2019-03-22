Отставной генералитет Индии призвал к диалогу с соседями - ядерными державами
В Индии опубликованы высказывания бывшего командующего ВВС страны маршала авиации Арупа Раха (Arup Raha). Для сегодняшней Индии слова бывшего командующего прозвучали весьма неожиданно. Аруп Раха призвал отказаться от политики конфронтации с ближайшими соседями и сесть за стол переговоров.
Маршал авиации Индии заявил, что пора провести конструктивные переговоры с Китаем. По его словам, это позволило бы нормализовать обстановку в отношениях не только с Пекином, но и с Исламабадом, который теперь выступает в качестве одного из основных региональных партнёров Китая. Маршал напомнил, что так вышло, что в числе соседей у Индии две ядерные державы, и это было бы глупо игнорировать.
Из заявления индийского маршала:
Такое заявление Аруп Раха сделал в ходе конференции «Ежегодный диалог в Калькутте».
Раха:
По словам маршала, нужно выстраивать равноправный диалог со всеми важными партнёрами: США, Россией, Китаем, Японией, Южной Кореей.
На той же конференции экс-командующий вооружёнными силами Индии генерал Шанкар Ройхудхури заявил, что нужно содействовать организации круглого стола с Китаем в вопросах безопасности.
Нужно отметить, что все эти конструктивные предложения вносят пока исключительно отставные представители генералитета Минобороны и генерального штаба Индии. Действующие же представители силовых индийских ведомств пока не высказали готовности пойти навстречу ближайшим соседям для нормализации обстановки на границах.
Маршал авиации Индии заявил, что пора провести конструктивные переговоры с Китаем. По его словам, это позволило бы нормализовать обстановку в отношениях не только с Пекином, но и с Исламабадом, который теперь выступает в качестве одного из основных региональных партнёров Китая. Маршал напомнил, что так вышло, что в числе соседей у Индии две ядерные державы, и это было бы глупо игнорировать.
Из заявления индийского маршала:
В стратегическом плане мир и спокойствие будут зависеть от того, как Индия и Китай, две крупные ядерные и военно-морские державы, будут взаимодействовать друг с другом и выстраивать отношения. Мы не можем игнорировать друг друга. Пока ситуация такова, что мы друг друга игнорируем.
Такое заявление Аруп Раха сделал в ходе конференции «Ежегодный диалог в Калькутте».
Раха:
Думаю, наша политика должна исходить из простой формулы: лучше иметь хорошие отношения с соседом, чем надеяться на хорошие отношения с другом, находящимся за тысячи километров отсюда.
По словам маршала, нужно выстраивать равноправный диалог со всеми важными партнёрами: США, Россией, Китаем, Японией, Южной Кореей.
На той же конференции экс-командующий вооружёнными силами Индии генерал Шанкар Ройхудхури заявил, что нужно содействовать организации круглого стола с Китаем в вопросах безопасности.
Нужно отметить, что все эти конструктивные предложения вносят пока исключительно отставные представители генералитета Минобороны и генерального штаба Индии. Действующие же представители силовых индийских ведомств пока не высказали готовности пойти навстречу ближайшим соседям для нормализации обстановки на границах.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/ArupRahaOfficial
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