Литва "режет провода", чтобы покупать дорогое и "правильное" евроэлектричество

В 2001 году литовское правительство утвердило проект, по которому проходил вывод из эксплуатации первого энергоблока Игналинской АЭС. В 2004 году первый энергоблок был остановлен, а в 2009 году АЭС полностью прекратила свою работу. Казалось бы, странное решение, если учесть, что станция вырабатывала до 70% требуемой Литве электроэнергии, но таковы были требования Евросоюза, вступление в который для Вильнюса было задачей номер один.Литва много раз просила у Брюсселя разрешения на продление срока работы станции, но все усилия не увенчались успехом. После остановки Игналинской АЭС в Литве на 30% выросла стоимость электроэнергии и отопления.В настоящее время Литва вынуждена покупать электричество у Белоруссии и Швеции. При этом белорусская энергия на 20% дешевле шведской. А после запуска БэлАЭС электричество для Литвы станет еще дешевле, и для Вильнюса логичнее полностью перейти на закупку у Минска. Но вместо этого Литва, подчиняясь указаниям «европейских друзей», активно выступает против строительства Белорусской АЭС.Еще летом 2017 года литовский парламент принял закон об угрозе национальной безопасности Литвы со стороны Белорусской АЭС. Строящаяся АЭС действительно представляет опасность, но только с точки зрения конкуренции для упомянутой Швеции и уж никак не для Литовской республики.Не желая признавать поражение и понимая, что строительство БелАЭС не остановить, в Литве официально заявили, что скоро не будетОбразно говоря, в Вильнюсе решили «перерезать провода» и получать «идеологически правильное европейское» электричество, пусть и значительно дороже.А для покупки «европейской» электроэнергии нужны средства, которые Литва пытается получить у той же Европы. Так, президент республики Даля Грибаускайте назвала несправедливым сокращение выделяемых Литве средств в рамках нового бюджета Евросоюза. К тому же ЕС не выполняет своих обязательств по финансированию закрытия Игналинской АЭС.В новом бюджете ЕС на 2021-2027 годы значительно сокращена финансовая поддержка многих европейских государств, в том числе и Прибалтийских республик.