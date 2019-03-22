Пентагон займётся разработкой ядерного двигателя для космических полётов
Соединенные Штаты намерены создать ядерный ракетный двигатель для использования на космических аппаратах внутри лунной орбиты. Соответствующий проект планирует открыть в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона. Об этом сообщает интернет-издание "Nplus1" со ссылкой Aviation Week
Как сообщает издание, на первый этап перспективной разработки, получившей название ROAR (Reactor On A Rocket, реактор в ракете), выделяется 10 млн. долларов.
По предположению американских военных, применение ядерного реактора позволит космическим аппаратам развивать большую скорость, чем возможно сейчас, а также значительно повысить запас времени работы за счет более экономичного расхода рабочего тела. В перспективном ядерном двигателе планируется использовать жидкий газ, но какой именно, не уточняется. Планируется, что реактор перспективной двигательной установки ROAR будет работать на урановом ядерном топливе типа HALEU (содержание U-235 больше 5 процентов, но меньше 20 процентов).
В Пентагоне планируют, что на первом этапе в 2020 году должны быть проведены исследовательские работы с демонстрацией некоторых технологий. Затем начнутся конструкторские работы и сборка демонстратора ракетной установки. Сроки завершения проекта не уточняются.
Необходимо отметить, что программа создания ядерного двигателя для космических аппаратов в США уже была. В 1950-1960-х годах NASA и Комиссия по ядерной энергии США уже занимались разработкой ядерной двигательной установки. Проект носил название NERVA. В рамках проекта были построены несколько демонстраторов ядерных ракетных двигателей, некоторые из которых прошли успешные испытания. Предполагалась установка таких двигателей на ракеты для полета на Марс. Проект был уже практически завершен, когда в 1972 году администрация президента Ричарда Никсона закрыла программу.
Схема ядерного двигателя проекта NERVA 60-х годов 20 века
Как сообщает издание, на первый этап перспективной разработки, получившей название ROAR (Reactor On A Rocket, реактор в ракете), выделяется 10 млн. долларов.
По предположению американских военных, применение ядерного реактора позволит космическим аппаратам развивать большую скорость, чем возможно сейчас, а также значительно повысить запас времени работы за счет более экономичного расхода рабочего тела. В перспективном ядерном двигателе планируется использовать жидкий газ, но какой именно, не уточняется. Планируется, что реактор перспективной двигательной установки ROAR будет работать на урановом ядерном топливе типа HALEU (содержание U-235 больше 5 процентов, но меньше 20 процентов).
В Пентагоне планируют, что на первом этапе в 2020 году должны быть проведены исследовательские работы с демонстрацией некоторых технологий. Затем начнутся конструкторские работы и сборка демонстратора ракетной установки. Сроки завершения проекта не уточняются.
Необходимо отметить, что программа создания ядерного двигателя для космических аппаратов в США уже была. В 1950-1960-х годах NASA и Комиссия по ядерной энергии США уже занимались разработкой ядерной двигательной установки. Проект носил название NERVA. В рамках проекта были построены несколько демонстраторов ядерных ракетных двигателей, некоторые из которых прошли успешные испытания. Предполагалась установка таких двигателей на ракеты для полета на Марс. Проект был уже практически завершен, когда в 1972 году администрация президента Ричарда Никсона закрыла программу.
- Использованы фотографии:
- NASA
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