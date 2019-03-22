Израиль и США испытали "Волшебную палочку"

В Израиле прошли испытания модернизированной системы противоракетной обороны «Праща Давида», в Израиле известной также как «Волшебная палочка». Во время тестирования перехватчик успешно поразил цели, имитировавшие баллистические ракеты средней и большой дальности.Испытание системы проводилось министерством обороны Израиля совместно с Агентством по противоракетной обороне США на полигоне на юге страны. За работу на объекте отвечала израильская оборонная компания Rafael, головной подрядчик проекта.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил проведенные испытания, отметив, что Израиль занял место «среди мировых лидеров» в разработке систем противоракетной обороны.Тестирование проходило по сценарию перехвата разных видов целей в различных потенциально возможных ситуациях. В частности, отрабатывалось уничтожение как «сложных» объектов, так и различных типов ракет.Согласно опубликованной информации, система будет выполнять функции как противоракетной, так и противовоздушной обороны.Сами испытания проводились под лозунгом повышения безопасности "перед лицом Ирана" и "Хизбаллы".«Праща Давида» (она же "Волшебная палочка") является частью системы многоуровневой противоракетной обороны Израиля. Она предназначена для перехвата баллистических целей средней дальности, а также крылатых ракет и НУР в диапазоне от 70 до 300 км.Первым уровнем эшелонированной ПРО является система «Железный купол» (ведется также обсуждение о закупке боевого лазера «Железный луч»).Вторую линию обороны обеспечивает та самая «Волшебная палочка», дивизион которой на вооружении с 2016-го года. «Хец-2» («Стрела») и модернизированные версии «Пэтриота» обеспечивают следующий круг защиты. А новая «Хец-3» служит для уничтожения межконтинентальных баллистических боеголовок в безвоздушном пространстве.Разработка «Пращи Давида» началась в 2007-м году. Первое оперативное применение состоялось в 23 июля 2018-го года. Удар был нанесен по двум сирийским баллистическим ракетам «Точка». В одном из случаев противоракета штатно нашла цель, однако через 25 секунд после запуска стало ясно, что объект упадет на сирийской территории, поэтому перехватчик был уничтожен методом самоподрыва.Во втором случае произошел сбой системы, в результате которого противоракета не поразила сирийскую БР. По результатам расследования была определена именно технологическая проблема, в систему были внесены изменения.