Пентагон разрабатывает аналог R2-D2 из "Звёздных войн"

Новый Искусственный Интеллект под названием Skyborg, находящийся на стадии разработки, будет выступать в роли второго пилота-робота или штурмана, выполняющего важные второстепенные функции, пока основной пилот ведет бой или управляет самолетом.Уилл Ропер, помощник секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике, утверждает, что исследовательская лаборатория ВВС в настоящее время разрабатывает технологию, полностью меняющую современное представление о пилотировании и воздушном бое.Согласно информации, опубликованной ресурсом C4ISRNET, Ропер сравнил Skyborg с роботом R2-D2 из "Звездных войн", верным дроидом Люка Скайуокера, помогавшим последнему вести бой на космическом X-Wing из своего места за кабиной пилота. В фильмах Люк мог отдавать голосовые команды R2-D2, запрашивая у дроида навигационную информацию или ремонт истребителя во время полета.Skyborg может взять на себя функции, которые первоначально выполнялись вторыми пилотами или штурманами, позволяя летчику сосредоточиться на полете.В реальном мире Skyborg будет состоять из двух систем. Первая является искусственным интеллектом в стиле R2-D2, который будет пилотировать истребитель в качестве второго пилота. Как всё тот же киногерой Люк Скайуокер, лётчик ВВС ближайшего будущего сможет взаимодействовать с ИИ с помощью голосовых команд. ИИ также сможет служить в качестве основного пилота на одноместных самолетах сопровождения, которые традиционно выполняли такие задачи как обеспечение радиолокационной осведомленности, идентификации целей, навигации и повышение ситуационной осведомленности.В частности, одной из конкретных задач, которые встанут перед Skyborg - это распознавание целей, сбор данных с датчиков и попытка идентифицировать близлежащие самолеты, в том числе вражеские.Вторая система - это искусственный интеллект, который будет управлять беспилотным транспортным средством, таким как Boeing Loyal Wingman или Kratos Defense XQ-58A Valkyrie. Согласно C4ISRNET, такая система может даже управлять беспилотной версией F-Q16. Выведенный из эксплуатации F-16, переконфигурированный для беспилотного полета, QF-16 в настоящее время служит в качестве воздушной мишени. Однако, приведенный в действие сложным ИИ, аппарат теоретически может стать недорогим, расходуемым боевым дроном, который несет собственную систему вооружения.В любой из возможных ролей Skyborg, настаивают ВВС, упор делается не на создании комплекса, которая может заменить пилота (и поднимает все острые этические вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта в бою), а на системе, которая повышает эффективность обычных пилотов, позволяя им решать больше задач во все более сложной боевой обстановке.