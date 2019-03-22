Разведка США узнала о переброске 20 ракет "Кинжал" на полигон
Россия недавно переместила около двадцати гиперзвуковых ракет, от которых у Соединенных Штатов в настоящее нет защиты, на военный полигон. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники из разведки США на условиях анонимности.
Телеканал указывает, что один из его собеседников, знакомый с отчетами разведки США, заявил буквально следующее:
В CNBC отметили, что гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля", получившая название "Кинжал", испытывалась Россией не менее трех раз, а в июле прошлого года "Москва успешно испытала оружие против цели, находившейся более чем в 800 км от Кремля".
По данным от другого источника телеканала, получившим данные также из отчета американской разведки, российские военные установили гиперзвуковую ракету "Кинжал" на истребитель МиГ-31, с которого она была запущена не менее 12 раз. По данным разведки в настоящее время русские ведут работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.
Разведка США имеет сведения, что "в планах Кремля принять данные ракеты на вооружение уже в следующем году".
Ранее сообщалось, что эскадрилья МиГ-31К с "Кинжалами" несет дежурство в Южном военном округе с декабря 2017 года, а с апреля 2018 года самолеты МиГ-31К осуществляют регулярные полеты над Черным и Каспийским морями.
Телеканал указывает, что один из его собеседников, знакомый с отчетами разведки США, заявил буквально следующее:
Перемещение ракет на полигон показывает, что у России есть амбиции развивать это оружие и что они уделили приоритетное внимание этой конкретной программе. Россияне в целом определили, что у ракет удобный дизайн и теперь сосредоточатся на тонкой настройке оружия путем тестирования
В CNBC отметили, что гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля", получившая название "Кинжал", испытывалась Россией не менее трех раз, а в июле прошлого года "Москва успешно испытала оружие против цели, находившейся более чем в 800 км от Кремля".
По данным от другого источника телеканала, получившим данные также из отчета американской разведки, российские военные установили гиперзвуковую ракету "Кинжал" на истребитель МиГ-31, с которого она была запущена не менее 12 раз. По данным разведки в настоящее время русские ведут работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.
Разведка США имеет сведения, что "в планах Кремля принять данные ракеты на вооружение уже в следующем году".
Ранее сообщалось, что эскадрилья МиГ-31К с "Кинжалами" несет дежурство в Южном военном округе с декабря 2017 года, а с апреля 2018 года самолеты МиГ-31К осуществляют регулярные полеты над Черным и Каспийским морями.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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