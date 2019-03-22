Разведка США узнала о переброске 20 ракет "Кинжал" на полигон

Перемещение ракет на полигон показывает, что у России есть амбиции развивать это оружие и что они уделили приоритетное внимание этой конкретной программе. Россияне в целом определили, что у ракет удобный дизайн и теперь сосредоточатся на тонкой настройке оружия путем тестирования

Россия недавно переместила около двадцати гиперзвуковых ракет, от которых у Соединенных Штатов в настоящее нет защиты, на военный полигон. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники из разведки США на условиях анонимности.Телеканал указывает, что один из его собеседников, знакомый с отчетами разведки США, заявил буквально следующее:В CNBC отметили, что гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля", получившая название "Кинжал", испытывалась Россией не менее трех раз, а в июле прошлого года "Москва успешно испытала оружие против цели, находившейся более чем в 800 км от Кремля".По данным от другого источника телеканала, получившим данные также из отчета американской разведки, российские военные установили гиперзвуковую ракету "Кинжал" на истребитель МиГ-31, с которого она была запущена не менее 12 раз. По данным разведки в настоящее время русские ведут работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.Разведка США имеет сведения, что "в планах Кремля принять данные ракеты на вооружение уже в следующем году".Ранее сообщалось, что эскадрилья МиГ-31К с "Кинжалами" несет дежурство в Южном военном округе с декабря 2017 года, а с апреля 2018 года самолеты МиГ-31К осуществляют регулярные полеты над Черным и Каспийским морями.