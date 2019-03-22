Первый серийный Ил-76МД-90А передадут Минобороны в конце марта
Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А полностью изготовлен и будет передан Министерству обороны уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба компании "Ильюшин".
В компании подтвердили полную готовность первого серийного Ил-76МД-90А и планы по передаче его в эксплуатацию на следующей неделе. Также в ПАО "ИЛ" подтвердили, что Ил-76МД-90А действительно не поставлялся в войска с 2014 года.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что предприятие "Авиастар-СП" (входит в "Ильюшин") сорвало в 2018 году контракт на поставку трех самолётов Ил-76МД-90А (Ил - 476) для Минобороны в рамках гособоронзаказа. По его словам Минобороны испытывает проблемы с поставками модернизированных военно-транспортных самолетов Ил-76. По гособоронзаказу три серийные машины должны были быть поставлены в 2018 году, но идут с опозданием в три-четыре месяца.
Борисов подтвердил, что Минобороны запланировало до 2030 года закупить свыше 100 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков Ил-76МД-90А, поскольку в ВТА этот самолет является основным.
- добавил Борисов.
В компании подтвердили полную готовность первого серийного Ил-76МД-90А и планы по передаче его в эксплуатацию на следующей неделе. Также в ПАО "ИЛ" подтвердили, что Ил-76МД-90А действительно не поставлялся в войска с 2014 года.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что предприятие "Авиастар-СП" (входит в "Ильюшин") сорвало в 2018 году контракт на поставку трех самолётов Ил-76МД-90А (Ил - 476) для Минобороны в рамках гособоронзаказа. По его словам Минобороны испытывает проблемы с поставками модернизированных военно-транспортных самолетов Ил-76. По гособоронзаказу три серийные машины должны были быть поставлены в 2018 году, но идут с опозданием в три-четыре месяца.
Борисов подтвердил, что Минобороны запланировало до 2030 года закупить свыше 100 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков Ил-76МД-90А, поскольку в ВТА этот самолет является основным.
Перед предприятием "Авиастар-СП" поставлена задача выпустить в этом году не менее шести самолетов, в следующем уже не менее семи, а начиная с 2021 года выпуск модернизированных военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А (Ил-476) должен составить десять-двенадцать в год
- добавил Борисов.
- Использованы фотографии:
- ПАО "Ил"
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