Первый серийный Ил-76МД-90А передадут Минобороны в конце марта

Перед предприятием "Авиастар-СП" поставлена задача выпустить в этом году не менее шести самолетов, в следующем уже не менее семи, а начиная с 2021 года выпуск модернизированных военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А (Ил-476) должен составить десять-двенадцать в год

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А полностью изготовлен и будет передан Министерству обороны уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба компании "Ильюшин".В компании подтвердили полную готовность первого серийного Ил-76МД-90А и планы по передаче его в эксплуатацию на следующей неделе. Также в ПАО "ИЛ" подтвердили, что Ил-76МД-90А действительно не поставлялся в войска с 2014 года.Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что предприятие "Авиастар-СП" (входит в "Ильюшин") сорвало в 2018 году контракт на поставку трех самолётов Ил-76МД-90А (Ил - 476) для Минобороны в рамках гособоронзаказа. По его словам Минобороны испытывает проблемы с поставками модернизированных военно-транспортных самолетов Ил-76. По гособоронзаказу три серийные машины должны были быть поставлены в 2018 году, но идут с опозданием в три-четыре месяца.Борисов подтвердил, что Минобороны запланировало до 2030 года закупить свыше 100 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков Ил-76МД-90А, поскольку в ВТА этот самолет является основным.- добавил Борисов.