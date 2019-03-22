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Пентагон не согласен, что В-52 от российской границы отогнал Су-27

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Американское военное ведомство категорично не согласно с утверждением российской стороны о том, что стратегический бомбардировщик В-52Н от российской границы у Калининградской области отогнал российский Су-27. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Пентагон не согласен, что В-52 от российской границы отогнал Су-27



По его словам самолет ВВС США B-52 "осуществлял рутинные операции в международном воздушном пространстве, реализуя принцип свободы навигации и пролета. 20 марта у B-52 была рутинная встреча с российским Су-27, который также осуществлял свои операции над Балтийским морем".

Российский истребитель Су-27 не отгонял американский В-52. Бомбардировщик смог завершить свою миссию


- добавил Пэхон.

Ранее сообщалось, что 20 марта в районе российской границы у Калининградской области был обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Для его идентификации и сопровождения были подняты два Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Российские истребители сопроводили американский бомбардировщик, который, обнаружив Су-27, сменил курс в сторону от российских рубежей, после чего вернулись на аэродром базирования.

Всего по данным газеты "Красная звезда" воздушную разведку вдоль границ России в течение минувшей недели вел 21 иностранный летательный аппарат, на перехват которых было выполнено четыре вылета самолета дежурных сил противовоздушной обороны.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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