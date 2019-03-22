В Афинах неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства РФ

Взрывное устройство было брошено прямо к будке, которая расположена не на территории диппредставительства, а на улице

Минувшей ночью неизвестные бросили гранату в полицейскую будку, находящуюся у ограждения российского посольства в Афинах, передает ТАСС сообщение пресс-атташе диппредставительства Василия Гаврилова.По словам Гаврилова, неизвестные лица, проезжая около 4 утра по местному времени на мотоцикле мимо консульского отдела посольства, бросили взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейскую будку. Устройство взорвалось на улице. Никто не пострадал. Будка получила незначительные повреждения.Он уточнил, что инцидент произошел в районе Халандри (Афины).– пояснил он.Гаврилов добавил, что район происшествия в настоящее время оцеплен полицией, ведется расследование.Представитель министерства по делам защиты граждан Теодорос Хронопулос сообщил агентству, что брошенная неизвестными граната была «оборонного типа». Взрыв оказался небольшой мощности. Он также уточнил, что граната взорвалась не на территории консульского отдела, а на улице.На вопрос, точно ли это была граната, Хронопулос ответил утвердительно. Он также сообщил, что расследованием занимается антитеррористическое подразделение полиции. О результатах расследования говорить пока рано, добавил он.После взрыва полицейские обнаружили в центральном районе города – Эксархия – сожженный мотоцикл. Возможно, он имеет отношение к ночному происшествию. Правоохранителями этот вопрос изучается, отметил представитель ведомства.