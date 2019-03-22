Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими
Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими. Об этом сообщают "Известия", в распоряжение которых попала фото- и видеосъемка артиллерийских систем "Катран-М" бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", задержанных в Керченском проливе во время провокации.
Боевой модуль "Катран-М" является "оморяченной" версией боевых модулей семейства "Шквал, разработанных Харьковским КБ машиностроения. На Украине их называют одними из самых современных в мире. Установленные на задержанных катерах модули были выпущены в 2016 году на заводе "Ленинская кузня", в то время принадлежавшему Порошенко.
Заявлялось, что БМ "Катран-М" собраны из полностью украинских комплектующих по уникальной украинской технологии. Однако на кадрах, сделанных в момент осмотра катеров российскими силовиками, видно, что вооружение находится в удручающем состоянии. Ржавчина видна не только на силовых элементах модуля, но и на пушке и пулемете. Качество сборки также вызывает массу вопросов: при сборке модуля использовалась пожароопасная тряпичная изолента и пластиковые крепления-поводки, которыми к силовым конструкциям модуля крепится проводка. Для стабилизации ствола 30-мм пушки при стрельбе использован самодельный балансир, собранный из листов стали, которые скреплены между собой болтами.
- сообщил эксперт в области бронетанковой техники, полковник запаса Сергей Суворов.
При этом у российских специалистов сложилось мнение, что вооружение катеров до их задержания не только длительное время не применялось, но и не обслуживалось надлежащим способом.
Фотографии можно посмотреть, пройдя по ссылке Известий
Боевой модуль "Катран-М" является "оморяченной" версией боевых модулей семейства "Шквал, разработанных Харьковским КБ машиностроения. На Украине их называют одними из самых современных в мире. Установленные на задержанных катерах модули были выпущены в 2016 году на заводе "Ленинская кузня", в то время принадлежавшему Порошенко.
Заявлялось, что БМ "Катран-М" собраны из полностью украинских комплектующих по уникальной украинской технологии. Однако на кадрах, сделанных в момент осмотра катеров российскими силовиками, видно, что вооружение находится в удручающем состоянии. Ржавчина видна не только на силовых элементах модуля, но и на пушке и пулемете. Качество сборки также вызывает массу вопросов: при сборке модуля использовалась пожароопасная тряпичная изолента и пластиковые крепления-поводки, которыми к силовым конструкциям модуля крепится проводка. Для стабилизации ствола 30-мм пушки при стрельбе использован самодельный балансир, собранный из листов стали, которые скреплены между собой болтами.
БМ "Катран-М" собран на основе стабилизатора оружия 2Э36 с электроприводами, разработанными еще в 1970-е годы. Конструкция и сборка отвратительны: видны большие люфты редуктора, что приводит к плохой точности и кучности стрельбы в движении
- сообщил эксперт в области бронетанковой техники, полковник запаса Сергей Суворов.
При этом у российских специалистов сложилось мнение, что вооружение катеров до их задержания не только длительное время не применялось, но и не обслуживалось надлежащим способом.
Фотографии можно посмотреть, пройдя по ссылке Известий
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