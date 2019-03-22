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На пляже в Крыму сапёры обезвредили две бомбы времён ВОВ

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Две фугасные бомбы отечественного производства ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны обезвредили в акватории пляжа на западном побережье Крыма саперы Керченского специального морского отряда МЧС.

На пляже в Крыму сапёры обезвредили две бомбы времён ВОВ



Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Крыму прошла операция по обезвреживанию фугасных авиационных бомб (ФАБ-50), которые были найдены в акватории центрального пляжа поселка Поповка


– говорится в сообщении.

Место обнаружения было обследовано специалистами группы подводного разминирования и водолазных работ Керченского отряда.

Взрывоопасные предметы, идентифицированные как 50-килограммовые фугасные бомбы, находились в 200 метрах от берега на глубине 4 метров. Боеприпасы сохранили свою боевую способность со времен войны. Они были уничтожены спасателями непосредственно на месте обнаружения с соблюдением всех правил безопасности.



После подрыва бомб водолазы вновь обследовали дно на наличие других взрывоопасных предметов. В результате ничего обнаружено не было.

В пресс-службе отметили, что на счету специального Керченского отряда несколько тысяч обезвреженных боеприпасов, многие из которых представляли реальную угрозу здоровью и жизни людей.

Поселок Поповка расположен на западном побережье Крымского полуострова в 30 км от Евпатории. На этом участке расположены самые лучшие в Крыму песчаные пляжи, ширина которых порой достигает 100 метров.
Использованы фотографии:
http://www.mchs.gov.ru
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