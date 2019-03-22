Венгрия договорилась о поставках российского газа в обход Украины

Сегодня глава "Газпрома" Миллер и я заключили соглашение относительно гарантий поставок в Венгрию природного газа независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной. Мы всегда должны учитывать наихудший сценарий при планировании безопасности энергоснабжения страны

Венгрия и Россия договорились о поставках природного газа в обход Украины. Венгерский МИД получил гарантии "Газпрома", что в случае не продления транзита газа через украинскую ГТС Венгрия все равно будет получать газ по другим каналам. Об этом сообщил заявил министр иностранных дел и торговли страны Питер Шиярто. Текст заявления опубликован на сайте венгерского МИД.- заявил министр, добавив, что в случае прекращения транзита через территорию Украины, часть газа Венгрия сможет закупить в Австрии, но ожидает ввода в строй газопровода "Турецкий поток", который сможет компенсировать "украинский газ".Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" подготавливает Европу к прекращению поставок газа через украинскую ГТС.Договор между Россией и Украиной по транзиту газа в страны Европы истекает 31 декабря 2019 года. Новое соглашение между странами не заключено, не смотря на один прошедший раунд переговоров. Европа, которая является посредником в этих переговорах, настаивает, что документ должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы газа обязаны быть "привлекательными", в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Второй раунд переговоров намечен на май.В "Газпроме" ранее заявили, что газопровод "Турецкий поток" будет введен в эксплуатацию к концу этого года, а с "Северным потоком-2" немного сложнее. В случае отсутствия непредвиденных обстоятельств, его строительство будет окончено в конце 2019 года, но ввод в эксплуатацию пройдет уже в 2020 году.